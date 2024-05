Vinícius, posel boží. Nestydí se plakat před lidmi, ale góly má radši

Naposledy v úterý ozdobil úvodní semifinále Ligy mistrů. Gólem na 1:0 domácí Bayern Mnichov opařil, gólem na 2:2 stadion zmrazil.

Real Madrid si odvezl výsledek, který těší víc než výkon.

„Když se podívám do historie a do statistik, nevybavuju si hráče, kterému by bylo tak ubližováno jako Vinimu. Kopají ho, pískají na něj, nadávají. A co dělá on? Dává góly a vymýšlí asistence. Kdo Viniho kritizuje, měl by svůj postoj změnit,“ tvrdí madridský kouč Carlo Ancelotti.

Vini nikdy nedosáhne na Pelého nesmrtelnost. Nikdy se o něm nebude mluvit tolik jako o Neymarovi. Nenastřílí tolik gólů co Romário nebo tlouštík Ronaldo. Ovšem pro Real je nepostradatelný.

Už dávno je zřejmé, že miliardová sázka na šestnáctiletého bažanta se šedivými rovnátky se vyplatila. Vinícius se totiž Madridu upsal ještě coby kluk v roce 2017, přičemž smlouva vešla v platnost v den jeho osmnáctin.

„Je opravdu velmi talentovaný a v hlavě to má srovnané, jen bych ho nezahrnoval tolika komplimenty. Nežádejte od něj zázraky. Než fotbalově dospěje, jistě udělá dost chyb,“ předpověděl Carlos Amadeu, trenér juniorské reprezentace. Asi nemusíme zdůrazňovat, že měl pravdu, naštěstí Real byl dost trpělivý a s Vinim nespěchal.

Mladíčka nechal půldruhého roku pracovat v ústraní, než ho vypustil na scénu. Od té doby Vinícius pomohl k deseti trofejím a vyhlíží jedenáctou, protože v cestě za španělským titulem už Real nikdo nezastaví. Levý křídelník prozatím pomohl třinácti trefami a pěti asistencemi. Když slaví, zpravidla se doširoka usměje a vyplázne jazyk. V úterý se dvakrát pyšně bil do prsou. Přesně do míst, kde má našité logo Realu.

Poprvé mu mazák Kroos poslal dokonalou kolmici skrz obranu. Vinícius využil, jak naivně s ním vystoupil korejský stoper Kim, a pak svůj nájezd hravě proměnil. Totéž v 83. minutě, kdy se smolař Kim přimotal k penaltovému faulu, který Vinícius chladnokrevně potrestal. Byl to jeho pátý gól v aktuálním ročníku Ligy mistrů.

Kdyby si na oslavu svlékl dres se sedmičkou, všimli byste si masivního tetování. Přes celá záda si v Los Angeles nechal loni vymalovat čtyři sportovní hrdiny. Krajana Pelého v okamžiku, kdy se stal potřetí mistrem světa. Pak bájného boxera Muhammada Aliho, který v pouhých dvaadvaceti vypráskal bombarďáka Listona a z ringu křičel: „Když u mě bude stát Bůh, jsem neporazitelný. Jsem král světa.“ Sbírku celebrit, které změnily dějiny, doplňují basketbalové ikony Michael Jordan a Kobe Bryant.

Není náhoda, že všichni mají černou barvu pleti. Vini totiž nesnáší rasismus a ústrky. Jako kluk z chudé rodiny na předměstí Rio de Janeira trpěl dost a ještě nedávno se rozbrečel před novináři, když mluvil o opičích skřecích, které na španělských stadionech slýchává: „Stále víc ztrácím chuť hrát, ale budu bojovat dál.“ I proto má těsně nad zadkem výrazně vytetovaný výraz mentalita.

Vinícius Júnior jako reklama na madridský stadion Santiaga Bernabeua.

Ví, pro koho a proč bojuje.

„Dost jsem se v posledních dvou letech zklidnil. I proto je můj fotbal kvalitnější,“ tvrdí. I proto by si mohl 1. června – znovu po dvou letech – zahrát finále Ligy mistrů. Tehdy Vinícius rozhodl. Vzpomínáte, jak jediným gólem porazil Liverpool? Teď stačí příští týden udolat Bayern a pak si počkat na posledního soupeře (Dortmund, či Paříž).