Necitlivé? Asistent rychle signalizoval těsný ofsajd Bayernu, sudí se omlouval

Čárový sudí Tomasz Listkiewicz si byl svým rozhodnutím natolik jistý, že pokyn hlavnímu sudímu Szymonu Marciniakovi dával už ve chvíli, kdy do hlavičkového souboje s Mazrávím přiskočil Mendy. Tedy ihned po Maročanově zapojení do hry.

Taková reakce ale neodpovídá současnému trendu, kdy se hraniční situace zpravidla nechávají dohrát do momentu, než dojde k přerušení nebo vyřešení útoku. Proto, aby měl prostor pracovat videorozhodčí.

Což v tuhle chvíli ani nemohl, protože do té doby suverénní hlavní rozhodčí zapískal ještě předtím, než de Ligt střílel, což ovlivnilo nejen domácího gólmana Lunina, jenž pouze zůstal stát na prostředku a na letící balon nereagoval. Ruku okamžitě s jistotou zvedal také Mendy, který se v průběhu akce už sebevědomě vracel, když viděl zvednutý praporek.

„Je to katastrofa, naprostá katastrofa,“ kroutil hlavou kouč Thomas Tuchel. „Musejí ty situace dohrávat. První chybu udělá asistent, hned další hlavní. Je to jasné porušení pravidel.“

Na fotografii je zachycený moment Kimmichovy přihrávky. Nabíhají dva hráči, do hry se ale zapojí jen Mazráví (níže).

„Přijde mi to neuvěřitelné, nechápu, proč nenechal pokračovat ve hře. Sám se mi pak asistent omlouval,“ řekl zmíněný střelec de Ligt v rozhovoru pro televizi DAZN.

Videorozhodčí by pak takovou situaci mohl zkoumat jen ve chvíli, kdyby sudí hru přerušil až po dosažení gólu. Zároveň ale nejde říct, že by se hosté prosadili i proti plně soustředěné obraně.

Každopádně z dostupných záběrů vyplývá, že situace byla nakonec velmi těsná.

Známí sudí i v Česku, v červnu budou na Euru Skupinka elitních polských sudích nebude chybět ani na červnovém evropském šampionátu. Hlavní rozhodčí Szymon Marciniak je v Česku navíc dobře známý. Jde o sudího z pražského derby v březnu 2022. Pískal i finále posledního světového šampionátu v Kataru. V Německu bude i se svým týmem, který tvoří pomezní Adam Kupsik a také Tomasz Listkiewicz, syn někdejšího šéfa české komise rozhodčích Michala. Právě Tomasz Liestkiewicz byl tím, který ve třinácté minutě nastavení zdvihnutým praporkem přerušil útočnou akci Bayernu.

„Pokud je to jasný ofsajd, tak ať. Ale vymysleli jsme si pravidla, že pokud to není jisté, což nebylo, měli bychom ve hře pokračovat. Je to v posledních minutách a vy takhle bezohledně písknete, to je velká chyba a velká ostuda,“ kritizoval hostující obránce.

„Jestli je to ofsajd nebo ne, to sice nevíte, ale můžete si to v klidu zkontrolovat. Ale když to nemáte šanci ani vyhodnotit, jak to můžete rozhodnout. Stejně jako u druhého gólu Realu, který byl také velmi těsný. Zkoumal se, v pořádku. Kdyby zapískal, nic by se nedalo dělat,“ hřímal.

„Z té omluvy nemám nic. Nejsem ale ten, který by chtěl celou porážku svádět na tenhle jediný moment a na rozhodčí. Madrid si postup zasloužil, protože vyhrál 2:1. Ale pokud je něco teď pravidlem, má to být pravidlem. Víc k tomu nemám,“ pokrčil rameny de Ligt.

„Odehráli jsme slušný zápas po celých 90 minut. Je prostě smutné, že to pak skončí takhle,“ dodal.

„Bolí to a chvíli bude trvat, než se z toho vzpamatujeme,“ pravil zklamaný Tuchel. „Je těžké to přijmout, už se to ale stalo, je to sice tvrdá porážka, ale nemůžeme teď mít nějaké výčitky. Ani na konec, ani na Neuera, který podobnou chybu už sto let nezopakuje.“

Zmínil brankáře, který lacinou chybou dostal těsně před koncem soupeře do hry. „Každý, kdo někdy hrál fotbal, ví, jak se teď cítím. Míč se neodrazil tak, jak jsem předpokládal. Místo hrudníku mi skončil na spodní části krku. Pak už bylo těžké dostat ho pod kontrolu. Už jsme se viděli ve finále a nakonec nemáme nic, nemám slov,“ litoval zkušený brankář.

Sám chytil několik velkých šancí, rychlému obratu žolíka Josela už ale nezabránil. Bayern tak definitivně ztratil poslední šanci na zisk trofeje v této sezoně.