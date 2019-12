Dejte stopku myšlenkám, které vás okrádají o optimismus

Nic nestíhám

Poslední měsíc v roce je tím nejvíce stresovým obdobím. Což je celkem paradox, když uvážíte, že advent by měl být časem klidu a míru. Jenže před Vánoci se toho musí tolik stihnout. A právě strach, že nezvládneme vše, co máme, nás nahání do pomyslného temného kouta.

Zkuste zvolnit. Promyslete, co je to nejdůležitější. Určitě se svět nezboří, když upečete o tři druhy cukroví méně. Snažte se najít v denním shonu harmonii. Rozložit práci efektivně. Klidně si udělejte harmonogram, který vám pomůže s organizací práce. A hlavně, nemyslete neustále na nejhorší.