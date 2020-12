Představte si třeba následující situaci. Ráno vstanete takříkajíc levou nohou, mrzutá a nevyspalá. Venku je ještě tma, hustě prší a vám se při představě dlouhého pracovního dne dělá nevolno. Nejradši byste vlezla znovu do postele, přes hlavu si přetáhla peřinu a všechno zaspala. To ale nejde. Musíte vstát, připravit rodině snídani, vypravit děti do školy, zkrátka začít fungovat. Není divu, že máte náladu pod psa a připadáte si jako ten největší štvanec pod sluncem.

V práci to není o nic lepší. Na stole se vrší hromada restů, o kus dál se hlasitě vybavuje kolega, kterého dvakrát nemusíte, a za chvíli vás čeká porada, jíž se už předem děsíte, protože váš šéf se od rána tváří jako bůh pomsty. A vy se litujete čím dál víc, až to dojde tak daleko, že byste nad sebou zaplakala...

Objednávky, o které nestojíte

Jinými slovy, hned po ránu jste naskočila do vlaku frustrace, který uhání vražednou rychlostí do cílové stanice, kam jste si sama dobrovolně zakoupila lístek. Vesmír je v tomto ohledu stoprocentně spravedlivý a každou vaši objednávku vyřídí do puntíku přesně. Včetně „ranní zásilky“ nabité vztekem, hněvem a sebelítostí, kterou jste tak neuváženě odeslala.

Odezva je takřka okamžitá. Během snídaně se pohádáte se svým protějškem, děti před odchodem do školy ztropí hlasitou scénu a v práci se situace vyhrotí natolik, že začnete vážně přemýšlet o změně místa. Když potom svou celodenní anabázi líčíte večer do telefonu své kamarádce, upřímně vás polituje. Takže byste vlastně měla být spokojena – váš záměr došel svého naplnění – jste za chudáka. Ale vážně to takhle chcete?

To, co je podobné, se přitahuje

Možná to všechno zní jako humorná nadsázka, ale je v tom skryta hluboká pravda, která dnes a denně ovlivňuje životy nás všech: svůj osud si vytváříme sami svými myšlenkami, emocemi a postoji a je pouze na nás, budeme-li šťastní nebo utrápení, zdraví či nemocní, bohatí nebo chudí. Mnohé z vás už jistě slyšely o zákonu přitažlivosti, který říká: „To, co je podobné, se přitahuje.“ Což platí i pro myšlenky, které vytvářejí naši každodenní realitu.

Jestliže si tedy připadáte všední a neatraktivní, nikdy nepřitáhnete krásu. Když si připadáte chudá, nepřitáhnete zisk a bohatství. Jste-li přesvědčená, že nejste hodna toho, aby si vás druzí vážili, stěží najdete někoho, kdo by ocenil vaše vlastnosti a dovednosti. To prostě nejde. To, čemu se ve svých myšlenkách věnujete, bez výjimky přitahujete do svého života.

Čemu dáváte pozornost, to roste

Myslíte si, že je to hloupost? Že si přece v žádném případě nepřejete nic z toho, co by vám mohlo uškodit? Přesto občas onemocníte, ztratíte lásku nebo přátele, přijdete o práci… Vzpomeňte si, jak v takových případech formulujete svá přání a jaké emoce vás přitom provázejí.

Přání, které vyřkneme se strachem či obavou, totiž přinese pravý opak toho, co chceme. Strach obecně funguje jako velmi silný magnet a přitahuje přesně ty události, jimž se toužíme vyhnout. Pozor tedy na formulace typu: „Ne, to rozhodně nechci! To se nesmí stát!“. Vesmír totiž nezná slůvko „ne“ a energie sleduje v prvé řadě to, čemu věnujete pozornost, což je v daném případě právě „to hrozné“, čemu se chcete vyhnout. Velmi důležitá je i formulace jednotlivých přání, která by měla být co nejpřesnější.

Když máte jasno ve všem, co chcete, získáte všechno podle svých představ. Často tomu ale bývá naopak. Říkáte například: „Chci žlutou a modrou barvu.“ Ale potom dostanete zelenou, kterou jste si samozřejmě nepřála, přestože se jedná o „směs“ vašich přání.

Co vlastně doopravdy chcete?

Jde tedy hlavně o to, dostat svá přání pod kontrolu. Jak to udělat? Autor bestselleru „Jak si správně přát“ Pierre Franckh radí, abychom začali s malými, jednoduchými věcmi. K takovým přáním lze přistupovat hravě a nepředpojatě. Věci, které pro nás neznamenají příliš mnoho, jsou také spojeny s menší mírou strachu. Můžeme si je představit svým vnitřním zrakem a potom na ně jednoduše zapomenout, tedy odpoutat se od nich a tím je vyslat na jejich „energetickou pouť“. U těchto bezvýznamných věcí snáze uvěříme, že se přání splní, protože nám na nich tolik nezáleží. A právě důvěra je v tomto ohledu tím nejdůležitějším. Vytváří totiž víru a víra v úspěch poté úspěch sám.

Svět je plný různých vibrací

Všechno je jen energie. To není mýtus, ale vědecky dokázaný fakt, který vám dnes potvrdí každý moderní fyzik. Také hmota představuje energii, stejně jako my, lidé, naše myšlenky, pocity, emoce a události, které nás v životě potkávají. Přijímáme tedy nejrůznější vibrace a tyto informace zpracováváme ve svém mozku do pevné představy. Teprve když pochopíme, že to všechno kolem nás jsou různé formy energie, dokážeme si ujasnit, jakým způsobem můžeme ovlivňovat hmotu.

Už v roce 1933 pozorovali fyzikové Marie a Pierre Curieovi, jak může hmota vzniknout z „ničeho“. Vědeckým způsobem objevili, že hmotu a energii lze vzájemně proměňovat.

A zde se dostává do hry prvek velmi důležitý pro úspěšné přání – poznatek, že energie se dá řídit sílou myšlenek. Naše myšlenky jsou něco jako laserová pistole, která dokáže soustředit energii do jednoho bodu tak, že zhoustne do určité formy. Dává-li energie vzniknout hmotě a myšlenky jsou ryzí energií, potom kolem nás neustále vznikají věci, které si sami zhmotňujeme. Abychom svá přání mohli do života povolat, musíme: za prvé – využít sílu myšlenek, za druhé – stát se přístupnými tomu, co si přejeme. K tomu lze využít dva fyzikální zákony: zákon zachování energie a zákon rezonance.

Vesmír nerozlišuje dobro a zlo

Na tomto zákoně je založen celý náš život. Říká, že kterákoliv jevová forma povstává z energie a lze ji převést do jiné formy. Rovněž uvádí, že nikdy nemůže dojít ke ztrátě energie. Ta se může pouze proměňovat, ale nikdy nemůže zmizet. Co to znamená pro naše přání? To, na co myslíme, se zhmotňuje.

Může to být i něco zdánlivě nemožného, jako je třeba vyhrát dvě hlavní ceny ve sportce během jednoho roku, najít velkou životní lásku nebo získat ideální zaměstnání. Každé naše přání je energií. Ta je vyslána a chce se konkretizovat, tedy proměnit ve hmotu.

Čím intenzivnější jsou naše vysílané myšlenky, tím mocnější je daná energie. Čím více s sebou nesou emocí, tím více přitažlivé síly získají. Ale pozor! Platí to i v negativním případě. Také negativní myšlenky chtějí být upevněny.

Energii je úplně fuk, co si myslíme, nerozlišuje mezi dobrem a zlem, nezná morálku a nehodnotí. Mění pouze své formy a podřizuje se základnímu vesmírnému zákonu. Pokud jsme nešťastní, vysíláme do vesmíru myšlenky typu: „Jsem nešťastný.“ „Mám se hrozně.“ „Nikdo mi nepomůže.“ „Všechno je beznadějné.“ To všechno jsou pro vesmír jasné energetické povely a naše neštěstí je posíleno.

Stejný princip ale může pracovat také v náš prospěch. Různé energie se spojí, zachycují je různí lidé, kteří je považují za své vlastní ideje, přepracovávají je a najednou tu stojí partner, jakého jsme si přáli, objeví se žádaný výsledek či vytoužený předmět. Přání tedy není nic jiného než gigantická výměnná burza energie založená na principu hledat – najít.

S čím byste rádi rezonovali?

Tenhle zákon říká, že stejné je přitahováno stejným, a naopak nestejné se odpuzuje. To, co je stejné, se dokonce vzájemně posiluje, tedy rezonuje. Jako u klavíru – uhodíte-li na jednu klávesu, rozezní se i další stejně naladěné klávesy. I naše myšlenky představují energii, která vibruje určitou frekvencí. Ať už si tedy myslíme cokoliv, uvádíme do pohybu to, co vibruje se stejnou frekvencí.

A působí to i obráceně. Vše, co ve vnějším světě vibruje shodně s našimi myšlenkami, uvádí do pohybu také nás. Naše myšlenky jsou jako magnety, které přitahují vše, co se jim podobá.

Proč obdrží právě ti lidé, kteří už toho mají hodně, ještě víc? Protože tak myslí, protože ve světě jejich myšlenek neexistuje nic jiného, protože žijí ve světě vibrací bohatství. Jsme-li zamilovaní, nezažíváme jen pocit štěstí z lásky, v našem životě probíhá lépe i vše ostatní. A to proto, že pozorujeme svět pozitivníma očima a pozitivní myšlenky vytvářejí pozitivní svět. Zdá se, že se nám daří: „Jsem tak šťastný.“ „Celý svět mi leží u nohou.“ A skutečně, svět nám doopravdy leží u nohou, protože vesmír tyto pocity vnímá a zpracovává.

Co z toho plyne?

Máme k dispozici dva velmi účinné nástroje, díky nimž můžeme žít lepší a spokojenější život. Chce to jen vykročit ze začarovaného kruhu strachu a pochybností, ve kterém se většina z nás celý život nevědomky pohybuje. Vyžaduje to určité úsilí, ale výsledek za to stojí.