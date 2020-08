Naučte se vnímat všechny prohry pozitivně. Bude se vám lépe žít

Je naprosto přirozené, že člověk, jehož blízká bytost zradí, prožívá mnohdy doslova muka. Ať se vám to líbí, nebo ne, každý máme poměrně vysoké ego, hluboké city, vůbec nezáleží na pohlaví.

Někdo umí zradu na oko „polknout“ a jít dále, což je obdivuhodné, ale potlačené city stejně jednou vyplují na povrch. Bez ublížení nelze poznat všechny krásy bytí jako takové. Pokud se nebudeme radovat, plakat, strádat, zlobit, nemohou přijít šťastné prožitky v podobě uvědomění a hlavně zlepšení.



Většina z nás má svým způsobem nitro lehce pesimistické. Ovšem je potřeba nenechat se až příliš ovládat tím ošklivým. Zbytečně nevyhledávat nepříjemné zprávy, okamžiky i lidi. Změňte nejdřív podstatu bytí.

Místo ranního naříkání nad brzkým vstáváním a nevyspáním pozorujte svět okolo a naslouchejte tichu, zpěvu ptáků, vnímejte sluneční paprsky. V mysli poděkujte, že jste zdraví, máte šťastnou rodinu, práci, díky níž máte na chleba.

Zprvu bude obtížné přeměnit potemnělou mysl a vnést do ní světlo, ale trpělivost růže přináší. A nejde o žádné ezoterické duchovno. Umět se radovat, být vděčný za maličkosti, je klíčem k úspěchu v mnoha směrech.

V době, kdy prožíváte něco nepěkného, je absolutní nutností vybičovat se k úsměvu na tváři. Snažte se na všem hledat to dobré, jde to.

Tu a tam si poplakat je třeba, ale nemějte chmury příliš dlouho...

Po rozchodu žijte přítomným okamžikem, nekreslete si budoucnost, kde v blízké době potkáte toho pravého. Teď jste sama a máte jedinečnou šanci zdokonalovat sama sebe, užívejte volný čas na koníčky, plnění všech snů, začněte znova od začátku.

Topíte se v problémech a nevíte, jak z této svízelné situace ven? Pojměte dnešní den jako přelomový. V klidu si sedněte, popřemýšlejte, jak nejrychleji se ze dna znovu odrazit. Najděte si odbornou pomoc, nebo se svěřte přátelům či rodině. Nestěžujte si, to vám nepomůže, konejte.



Odpouštějte

Dalším a neméně podstatným bodem je schopnost oprostit se od minulosti. Zavřít za sebou dveře. Nevracet se v čase. Nekoukejte ani příliš dopředu. Neplánujte den za dnem. Chtějte, aby momentální okamžik byl ten nejlepší, dělejte pro to maximum.

Aby tomu tak mohlo být, je na místě všem, co vás nějak poškodili, prominout. Vězte, že není potřeba se zlobit na bývalého partnera, že odešel za jinou, na kamarádku za její pomluvy, na šéfa, protože vám dal padáka, vezměte realitu takovou, jaká je. Hněvem a pitváním se v ranách nikomu a ničemu nepomůžete. Škodíte pouze sobě.

Jestli budete mít tendence podniknout akci „oko za oko, zub za zub”, vzdejte to. Zbytečně shazujete sama sebe. Nebo si snad myslíte, že expartner bude litovat rozvodu či rozchodu, když o něm budete pouštět do světa drby, záměrně mu škodit, vydírat ho prostřednictvím dětí? Ne. Ba naopak. Bude spokojený jinde, toto totiž nemá nikdo zapotřebí.

Navštěvujte často odlehlá místa v přírodě, kde budete mít dostatek klidu a prostoru na vlastní přeměnu, načerpání potřebné energie.

Nezapomínejte na to, že zlo se dere zevnitř. Pokud budete lidem činit zlo, mstít se, šťastná nebudete, ač si to možná myslíte. Dosáhnete posměchu a lítosti, opravdu to chcete?

Den blbec

Občas nastanou chvíle, kdy se nám nic nedaří. Vše, na co sáhneme, je špatně. Neplakejte nad potřísněnou stěnou a stropem od džusu, který vlivem tepla explodoval, nezlobte se příliš na psa, protože nevydržel dlouhé hodiny bez venčení a vykonal potřebu na koberec, ani na kočku, co vám natrhla během mazlení oblíbené tričko.

Je normální, když něco nevychází podle našich představ. Pojměte to jako znamení osudu. Dnes evidentně nemáte nic dělat, proto raději vyrazte na dlouhou procházku do přírody, porozhlédněte s v e-shopu po nějaké nové parádě, jděte dříve do postele a bez výčitek si odpočiňte. Ve všem špatném je opravdu hodně dobrého, zkuste to tak vnímat.