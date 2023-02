Čím větší blázen, tím lépe. Světem módy i sítí se šíří trend divné holky

Zatímco v líčení a životním stylu vítězí v současné době trend „čisté holky“, který vyznává minimalismus, v módě jsou nejvíce slyšet hlasy opačného tábora. Trend divné holky je především o maximalismu, míchání věcí, které nepůsobí ani trochu elegantně či sofistikované a zdánlivě se k sobě vůbec nehodí. Kdo jsou jeho vyznavači? A proč se mu dostalo takové popularity?

V duchu stokrát omílaného pořekadla „za vším hledej ženu“, bychom za popularitou a rozšířením trendu našli modelku Bellu Hadidovou. Tato ikona mladých vždy tíhla ke kýči, až v posledních měsících se však odvázala naplno.

Strašák do zelí, či svobodná volba?

Základem úspěchu je zde přesně to, po čem mnohé z nás v koutku duše touží: možnost nosit si, co chceme, co nám padne pod ruku a na co máme zrovna náladu bez ohledu na módní trendy. Háčkovaný crop top, vytahané džíny a kožich po babičce? Žádný problém! Pohodlná čepice, šusťáky a sportovní sluneční brýle? Vrchol stylu!

Mimochodem, tyto kombinace jsme si nevymysleli. Jsou pouhopouhým popisem modelů Belly a její sestry Gigi Hadidových. Čím více retro, bláznivý a nahodilý dojem model udělá, tím lépe.

Trend by se nejspíš vůbec nezrodil, kdyby nebylo velkého návratu módy devadesátých a nultých let. Řekněme si na rovinu – tehdy to také byla pěkná divočina. Mladá generace ji momentálně pouze dovádí na pomyslný vrchol. Pro někoho stylu, pro jiného nevkusu.

Kdosi trefně označil trend divné holky za puzzle, přičemž všechny dílky jakoby pocházely z jiných krabic. Každý kousek má jiný styl a navíc i strukturu – kůže se míchá s pleteninou a ta zase s hedvábím či džínovinou – všechny do sebe ale jakýmsi prapodivným způsobem zapadají.