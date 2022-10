Když je v módě pytel na odpadky. Trash bag trend je vrcholem dekadence

Za novým trendem stojí značka Balenciaga – jak jinak. Právě ona, jako odvěký provokatér ve sférách vysoké krejčoviny, má na svědomí i zmíněné roztrhané svetry a špinavé tenisky. Abychom byli úplně spravedliví, letošní kampaň se zničenými botami měla poukázat na to, že by je měli majitelé nosit doslova až do roztrhání.

Mimo to ale módní dům vydal omezené množství skutečně omšelých tenisek, které prodával za 1850 dolarů (asi 46 tisíc Kč). S podobnými kousky se vytasily i značky Gucci, Vetements a Saint Laurent. „Proč je chudoba novým ideálem bohatých?“ ptali se tehdy někteří diskutující na sociálních sítích.

Letošní podzim nasadil trendu korunu. Po premiéře na týdnu módy v Paříži míří do prodeje luxusní pytle na odpadky. Vlajkový návrhář Balenciagy Demna Gvasalia, známý jen jako Demna, prohlásil, že si nemůže nechat ujít příležitost představit ten nejdražší odpadkový pytel na světě, protože „kdo nemiluje dobrý módní skandál?“

Jeho pytle jsou ušity z teletiny s lesklou povrchovou úpravou, na první pohled však vypadají nachlup stejně jako ty plastové. Vyrábějí se v černé, bílé, žluté a modré barvě. A cena? Bezmála 1800 dolarů (asi 45 tisíc Kč).

Balenciaga a její luxusní pytle na odpadky z teletiny na pařížském týdnu módy.

Zatímco někteří komentátoři tyto kreace prohlásili za sociální experiment, jiní je přirovnali k fiktivní kolekci Derelict, inspirovanou bezdomovci a jejich „módou“, která se objevila v komedii Zoolander s Benem Stillerem v hlavní roli.

Nechyběly ani vzpomínky na kopii slavné modré tašky IKEA, kterou Balenciaga prodávala v roce 2017 za dva tisíce dolarů (asi 50 tisíc Kč). Tehdy kauzy využila i samotná švédská značka nábytku. Na svých sociálních médiích upozornila, že jejich verze stojí pouhých 99 centů.

Vypadá jako z řetězce Ikea, ale za tuto koženou tašku byste si museli pořádně připlatit. Módní dům Balenciaga si ji cení zhruba na 2 tisíce dolarů.

Návrhář se před pár týdny nechal slyšet, že jeho „kabelky“ nejsou vtip a k jejich stvoření ho inspirovala válka na Ukrajině. On sám pochází z Gruzie, jako malý během války v Abcházii na začátku 90. let uprchl s rodiči do Tbilisi a později do Německa. Necitlivost a pohrdání chudobou by mu tedy měla být cizí.

Je ovšem jasné, že uprchlík neuprchlík, Gvasalia hodlá šokovat i nadále. V červnu ho fotografové vyfotili s pytlíkem chipsů Lays, které si nesl místo kabely.

Netrvalo dlouho a Balenciaga odhalila psaníčka na zip, která vypadají jako pytlíky chipsů s různými příchutěmi. Od originálu je odlišuje jen nenápadný nápis Balenciaga Paris. Nezbývá, než čekat, s jakým dalším „dobrým skandálem“ se Demna vytasí příště. Laťku sám sobě nastavil pořádně vysoko.