Gucci uvedl roztrhané silonky za čtyři tisíce. Už jsou vyprodané

Na silonky upozornil instagramový účet Diet Prada, který má 2,3 milionů sledujících a platí za hlídacího psa módního průmyslu na sociální síti. Pobouření nad tím, že luxusní značka prodává něco tak běžného za tolik peněz, projevovali uživatelé Instagramu hlavně posměchem. Podle nich se silonky za v přepočtu víc jak čtyři tisíce korun nijak neliší od těch, které se roztrhají vlivem používání.



V některých komentářích lidé vtipkovali, že budou vlastní staré silonky vydávat za ty od Gucciho. Rozdíl se prý nepozná (ačkoli produkt má mít vetkané logo značky na elastickém vysokém pasu). Pár uživatelů rovněž vyjádřilo obavu, zdali se Gucci tímto způsobem nesnaží doprodat svoje staré poničené kusy zboží. Tuto úvahu však vyvrátila návrhářka Natalia Fenderová.

„Abych byla spravedlivá, při výrobě silonek museli pletací stroj naprogramovat tak, aby to vypadalo roztrhaně. Předpokládám, že je to pletené tímto způsobem, stejně jako trička s tímto vzhledem,“ uvedla Fenderová pro server DailyMail. Nehledě na vlnu nevole, italskému výrobci se podařilo produkt vyprodat. A není to poprvé.

Setřít hranici mezi minulostí a přítomností

Italská společnost má v oděvech, které vypadají opotřebovaně, jistou zálibu. V září uvedla džínové lacláče s „efektem skvrn“ od trávy a bláta za 850 liber (skoro 25,8 tisíc korun). Stejně jako silonky, i džínové montérky se rychle vyprodaly.

K produktu tehdy Gucci uvedl, že „denimový overal vyrobený z organické bavlny je speciálně ošetřen pro skvrnitý a ošuntělý dojem“. V popisu silonek oděvní firma rovněž zdůrazňuje onen „ošuntělý dojem“.

„Gucci objevuje nové pohledy na kultovní tkaninu, reinterpretuje ji pomocí různých designů a technik praní, které stírají hranici mezi minulostí a současností,“ uvedla společnost.

Punkeři by řvali zlostí

V únoru minulého roku výrobce zase překvapil špinavými teniskami za 615 liber (18,6 tisíc korun). Uživatelé Twitteru tehdy Gucciho obvinili z „komercionalizace chudoby“ a produkt nazvali ukázkou „vrcholného kapitalismu“. Nutno říct, že v tomto ohledu jsou podle kritiků vini i jiní výrobci luxusního zboží.

Není to ani měsíc, co Ralph Lauren uvedl pracovní overal za 620 liber (18,8 tisíc korun), s prošoupanými koleny, sepraným efektem a skvrnami bílé a červené barvy. I přes zlatý zip overal podle uživatelů sociálních sítí vypadá jako něco, co ze sebe po práci svlékl malíř.

Dříve zmíněné obvinění z „vrcholného kapitalismu“ je svým způsobem na místě. S módou roztrhaného oblečení, zejména džín, přišli v 70. letech přívrženci punkové subkultury. Zjednodušeně řečeno tak dávali najevo svůj odpor ke společnosti zaměřené na spotřebu a zisk.

Skutečně oblíbenými se roztrhané džíny staly v 80. letech a populární jsou dodnes. Už ale nesymbolizují nějaký odpor, právě naopak. V řetězcích s rychlou módou se objevují stejně často jako klasické džíny, ne-li častěji. Módní průmysl tak dokázal vydělat na něčem, co bojovalo (nejen) proti němu.