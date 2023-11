Stávkování je v módě. Zaměstnanci Gucci demonstrovali před sídlem firmy

Podle portálu The Guardian se stávky účastnilo asi 50 pracovníků. Podle jejich slov je to hromadné propouštění v přestrojení. Značka Gucci, kterou vlastní skupina Kering se sídlem ve Francii, v říjnu oznámila, že přesune do Milána 153 z 219 zaměstnanců z oddělení designu.

Demonstranti se v pondělí sešli před římskými kancelářemi. „V Gucci je módní propouštět,“ bylo napsáno na jednom z jejich transparentů. Tamní zaměstnanci pozastavili práci na čtyři hodiny. Šlo o vůbec první protestní akci z jejich strany za 102letou historii společnosti Gucci.

Přehodnoťte rozhodnutí, žádají odbory

Podle Chiary Giannottiové z firemního odborového svazu je kancelář v hlavním městě místem, kde se rodí veškeré kolekce. Podle ní společnost Kering využívá restrukturalizace ke snížení počtu zaměstnanců. Giannottiová upozornila mimo jiné na to, že ne všichni zaměstnanci se mohou během několika měsíců přestěhovat, a to například kvůli dětem či rodičům.

Odbory proto po firmě žádají, aby své rozhodnutí firma přehodnotila. „Bereme to jako hromadné propouštění, jelikož ne všem byly nabídnuty podmínky pro přechod, takže mnoho lidí přijde o práci,“ uvedla Giannottiová.

Společnosti Gucci v odpovědi uvedla, že přemístění nepředpokládá žádné snížení počtu zaměstnanců. Firma rovněž dodala, že poskytla ekonomická a podpůrná opatření pro dotčené zaměstnance. Přesun týmu z Říma do Milána společnost odůvodnila tím, že v Miláně bude mít kreativní ředitel a zúčastněné týmy příležitost úzce spolupracovat i s klíčovými pracovníky, kteří jsou již ve městě přítomni.