Rakouský maloobchod do neděle stávkuje. Dočasně zavře až tři sta provozoven

„Spotřebitelské ceny za posledních 12 měsíců masivně vzrostly. Nyní je čas, aby to mzdy dohnaly. Pokud se tak nestane, kupní síla dramaticky klesne. Za co mají lidé nakupovat, pokud všechno zdražilo a žádným způsobem to není kompenzováno,“ ptá se předseda Rakouského svazu odboru (ÖGB) Wolfgang Katzian.

Čtvrteční stávky se dotkly velkoobchodů i maloobchodů s potravinami a textilem. Odbory ale předem neoznámily, kde se stávky přesně uskuteční. Nakonec svůj provoz na několik hodin ale omezily i některá knihkupectví či velké módní řetězce.

Helga Fichtingerová z rakouského odborového svazu soukromníků uvedla, že někteří zaměstnavatelé se pracovníky snažili zastrašit a žádali je, aby se stávky neúčastnili. I proto odbory nakonec neoznámily, jakých obchodů se čtvrteční stávkování dotkne. „V současné době nám volá velké množství zaměstnanců a říkají, že je zaměstnavatelé masivně zastrašují a vyhrožují propuštěním, pokud se do stávkové akce zapojí. Jiní hrozí i zrušením slíbených bonusů,“ uvedla pro portál ORF Helga Fichtingerová.

Na pár hodin zavřel Interspar i DM

Rakouská média během čtvrtečního dopoledne informovala o tom, že dílčí stávky se dotkly třeba společností Interspar, DM nebo Metro. Představitelé odborů ale zároveň uváděli, že velkým stávkovým dnem bude až pátek.

Ke stávkám v Rakousku došlo po neúspěšném úterním vyjednávání, které bylo v pořadí již čtvrté. Rakouští zaměstnavatelé nabídli svým pracovníků navýšení měsíční mzdy o 5 procent a poskytnutí jednorázového bonusu. Požadavky rakouských odborů však byly mnohem vyšší. Původně dosahovaly na zvýšení o 9,5 procenta a každému pracovníkovi v rakouských maloobchodech se měla měsíční mzda zároveň fixně zvýšit o 40 eur (960 korun).

Zvýšení mezd o 9,4 procenta

Ve svých požadavcích ale rakouské odbory nakonec částečně ustoupily. Upustily od fixního zvýšení mezd a chtějí, aby se mzdy napříč rakouským maloobchodem zvýšily o 9,4 procenta. Ani toto volání ale rakouští zaměstnavatelé nevyslyšeli, a proto se odbory pustily do výstražné stávky. Další termín jednání se oběma stranám zatím nepodařilo dohodnout.

Maloobchodní kolektivní smlouva je jednou z největších smluv svého druhu v Rakousku a týká se přibližně 430 tisíc zaměstnanců. V této sféře pracují v Rakousku ze 70 procent ženy a v případě třetiny z nich jde jen o částečný úvazek. Současné výstražné se stávky ale shodují se začátkem adventního období, které se povětšinou řadí k nejrušnějším v rámci celého roku. Odbory se zákazníkům omluvily za komplikace a vyzývají je, aby měli pochopení.

„Omlouváme se zákazníkům za všechny nepříjemnosti, které nyní musí řešit. Ale zaměstnanci prostě musí bojovat za spravedlivou mzdu a férové pracovní podmínky. Proto doufáme, že se ze strany zákazníků najde dostatek pochopení,“ uvedl Philip Pollak z Odborového svazu soukromých zaměstnanců (GPA).