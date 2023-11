Zůstat na pracáku je výhodnější než vařit dětem, protestovali opavští kuchaři

V centru Opavy se protestujících sešla zhruba stovka.

„Doufáme v to, že nám konečně někdo pomůže. Kdyby nás ta práce nebavila, už tu dávno nejsme. A kdo by dětem vařil? Je to o tom, že nás ta práce baví, máme ji rádi a máme perfektní kolektiv. Ale opravdu nutně potřebujeme zvýšit platy,“ vysvětlila kuchařka z jídelny v Opavě-Kylešovicích Gabriela Hermanová.

Pro děti vaří už skoro patnáct let. Po zjištění, že vládní škrty by měly znamenat méně peněz pro nepedagogické zaměstnance ve školství, cítí obrovskou demotivaci a beznaděj.

Podle její vedoucí Veroniky Tutkové mají kuchařky s podobnou praxí zhruba 21 tisíc hrubého. „Čistého mají děvčata 17 nebo 18 tisíc, někdo 19 tisíc, podle uznané praxe třeba ještě z předchozích povolání. Dělají tvrdou a smysluplnou práci pro společnost za nejpřísnějších hygienických podmínek, a to by mělo být oceněné. Mám spoustu děvčat, které ještě dělají bokem, o víkendu, protože nejsou schopné se z toho uživit,“ uvedla Tutková.

V kylešovské jídelně uvaří patnáct zaměstnanců denně 1350 obědů. „Zavážíme pět škol a pět školek, máme i vedlejší činnost pro seniory,“ upřesnila vedoucí.

V Opavě vaří školám a školkám sedm provozoven. Starají se o stravu pro základní i mateřské školy v Opavě i okolí. „Všechny jsou zavřené, nevaří ani jedna. Kdybychom některou jídelnu nechali v provozu, stávka by nedávala smysl,“ popsal zapojení do stávky ředitel opavského Zařízení školního stravování, jež jídelny sdružuje, Dalibor Zeman.

Do jídelen už se kvůli nízkým platům vůbec nedaří sehnat nové zaměstnance. „Příklad z letoška - vzal jsem tři děvčata po vyučení z hotelové školy. Jedna skončila během jednoho dne, pak šla na nemocenskou. Druhá vydržela dva měsíce. Ta třetí jediná zůstala. Věkový průměr u 116 zaměstnanců máme padesát let,“ dodal Zeman s tím, že se setkává i s hlasy, že zůstat na pracáku je lepší než vařit v jídelnách za tak malý plat.

Stávka všech kuchařů v Opavě zamíchala i počty zavřených školských zařízení. „Mateřiny chtěly mít původně otevřeno, postupně ale po informaci, že nebude vařit žádná jídelna, odpadly,“ nastínila vedoucí tamního odboru školství Andrea Štenclová.

Třeba Mateřská školka Srdíčko se do stávky nezapojila, děti tam ale dnes přesto nejsou. „U stravy pro tak malé děti platí velmi přísná hygienická pravidla, nemůžeme riskovat jiný zdroj. Není ani možné, aby rodiče donášeli svoji stravu. Bohužel je to tak velký problém, že provoz zůstává zavřený,“ vysvětlila její ředitelka Zuzana Jašková.

Učitelky a další zaměstnanci školky nastoupili do práce a věnují se inventarizaci, administrativě či úklidu. Další dvě školky, jež v Opavě zůstaly v provozu, vyrazily s dětmi na výlet.

„Pokud bychom byli ve školce, museli bychom teplou stravu nějak vyřešit, proto jsme se rozhodli část dne strávit mimo školku,“ stojí na webu MŠ Pekařská s žádostí, aby rodiče dětem dali do batůžku dvě svačinky, studený oběd a pití.

Také školy, které v Opavě zůstaly otevřené, sázejí na větší svačiny od rodičů. „Nabídli jsme i zajištění jídla, rodiče o to ale neprojevili zájem,“ konstatoval například ředitel ZŠ T. G. Masaryka Aleš Moravec s tím, že důvodem může být i daleko vyšší cena náhradních obědů.