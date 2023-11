Tisíce dětí čeká delší víkend, školy stávkují. V provozu nebudou ani jídelny

Obědvat se nebude téměř nikde, pracovníci jídelen stávkují bezmála ve sto procentech případů. Například v Bohumíně neotevře jediná základní ani mateřská škola a nevaří jediná jídelna. „Rozhodnutí se dotkne přibližně 2 300 dětí. Vedení města boj škol za mzdy neučitelských profesí a zachování kvality vzdělávání respektuje,“ konstatovala mluvčí města Jana Končítková.

V drtivé většině zůstanou zavřené také školy v Karviné, kde bude z dvanácti škol zřizovaných městem mimo provoz deset včetně jejich mateřinek a jedna další částečně, v Opavě z patnácti devítiletek zůstanou v provozu dvě a jedna částečně a v Novém Jičíně ze všech městských škol a školek otevře jen jedna mateřinka a první až třetí třída jedné z tamních základních škol.

Stávka ve školách v kraji Do stávky se v kraji podle zjištění MF DNES zapojí zhruba 65 procent mateřských škol. Většina zůstane zavřená, některé budou fungovat v omezeném režimu. V případě základních škol je podíl stávkujících zařízení ještě vyšší, zhruba 81 procent. V drtivé většině zcela zastavují provoz. Z 81 středních škol zřizovaných krajem se do stávky zapojí 67 subjektů, tedy asi 82 procent. Ve 48 stávkujících středních školách budou mít studenti ředitelské volno.

Havířov hlásí devět stávkujících škol z celkových sedmnácti a devět z patnácti školek. Bruntál dvě ze čtyř základních a jednu ze čtyř mateřských. Ve Frýdku-Místku stávkují všechna městská školská zařízení kromě jedné mateřinky a zušky, v Krnově zavřou všechny školky a školy.

„S výjimkou ZŠ Smetanův okruh, kde bude zajištěna výuka pro žáky 1. stupně a školní družina ve zkráceném režimu,“ řekl Tomáš Gaudek z krnovské radnice. Masivní je zapojení škol i v Ostravě.

„Z celkového počtu 55 základních škol zřizovaných městskými obvody se 45 škol zapojí do stávky. Z 65 mateřských škol se zapojí 44 z nich,“ upřesnila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Drtivá většina zůstane zavřená.

„Stávkujeme všichni. Nebude v provozu škola, družina ani jídelna,“ ohlásila například ředitelka novojičínské ZŠ Tyršova Magda Trávníčková s tím, že stávkujícím jde o důstojné platy pro nepedagogické pracovníky a asistenty pedagogů i změnu hodnoty PHmax, tedy maximálního týdenního počtu hodin.

Pondělní volno čeká i stovky středoškoláků, do stávky se zapojí čtyři pětiny středních škol v kraji. „Na celý den úplně uzavřeme školu, stávkovat bude 99 procent zaměstnanců,“ hlásí například ředitel Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích Tomáš Řežáb.

Místo školy do knihovny

Na ostravském Gymnáziu Hladnov budou stávkovat dvě třetiny zaměstnanců, což školu také uzavře. „Z osmadvaceti gymnázií v kraji se kromě tří všechna ke stávce připojí,“ hlásí jeho ředitel, který je i krajským zástupcem v Asociaci ředitelů gymnázií, Daniel Kašička.

Na omezení se však musí připravit i školáci, jejichž škola v pondělí otevře. Například v Opavě totiž stávkují všichni školní kuchaři a kuchařky. „Vařit nebude ani jedna školní jídelna. Jde o nás, naše peníze. Kdybychom vařili, stávka by nedávala smysl,“ uvedl ředitel Zařízení školního stravování Dalibor Zeman. Dodal, že plat kuchařek je zoufalý. „Dvaadvacet tisíc hrubého pro člověka s praxí několika desítek let?“

A tak například žáci opavské ZŠ Vrchní musí do školy s větší svačinou. „Z hlediska hygieny je nemožné zajistit jinou stravu,“ uvedl ředitel Roman Podzemný. Do stávky škola nešla, protože zatím není vše jasné. „To, co nás opravdu trápí, je snížení PHmaxu. Pro velké školy s třídami o jednatřiceti dětech je to likvidační. Učit v početných třídách moderními metodami je nemožné. My bychom s desetiprocentním snížením přišli o sedmdesát dělených hodin. Uvidíme, jak dopadne toto.“

Školy musí o stávce dát vědět rodičům nejpozději dnes. Ti nemají nárok na kompenzaci ani ošetřovné. Někteří ale mohou například pracovat z domu. „Naši zaměstnanci mohou u pozic, kde je to možné, využít možnosti čerpat home office,“ uvedla ředitelka společnosti Witkowitz Michaela Žvaková.

Samy doma nemusí zůstat ani děti v Karviné. „Na všech pobočkách mimořádně otvíráme dopoledne dětská oddělení. Máme virtuální realitu, 3D tiskárnu i spoustu knížek a časopisů, u kterých mohou děti s kamarády strávit čas,“ hlásí ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.