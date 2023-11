Stávka škol byla úspěšná, Fiala odbory dehonestoval, míní odborářka Seidlová

Jsou školské odbory spokojené s průběhem dnešní stávky a protestů?

Jsem přesvědčená o tom, že dnešní protest, ta stávka, kterou jsme vyhlásili 7. listopadu, měla velký význam zejména v tom, že se o problémech začalo hovořit, a víceméně, že i o něčem se začalo jednat.

Do stávky se zapojilo 74 procent škol a školských zařízení aktivně, to znamená, že buď byla škola plně zavřená, nebo že tam probíhala výuka omezená nebo nestandardní. Vedle toho jsme dostali také řadu i podpůrných dopisů a petic od kolegů, kteří stávkovat opravdu nemohou, například od dětských domovů a diagnostických ústavů.

Jaký přinesla stávka úspěch?

Jeden z úspěchů, který stávka měla, bylo to, že o čem se hodně hovoří, a co hodně hýbe školskou veřejností, je právě placení hodin ze státního rozpočtu, takzvaných PHmaxů. A jestliže z ministerstva zaznívá, že se snížení dotkne vlastně 40 procent škol, a ministr říká, že se o tom ještě musíme bavit, tak se ptám, proč to bylo ve zkráceném připomínkovém řízení?

Pan ministr včera avizoval, že se bude chtít ještě do konce roku sejít u kulatého stolu a vést diskuzi o tom, jak by měly být PHmaxy nastaveny. Ano, na jednu stranu jsou stanoveny benevolentně, ale na druhou se počítalo s tím, že od roku 2025 už nemohou být z evropských fondů hrazeni školní psychologové a speciální pedagogové. To chceme také ohlídat.

Čekali jste, že se do stávky zapojí tak vysoké množství škol?

Když jsme 7. listopadu vyhlásili jednodenní protest, tak jsme skutečně nečekali, že ta odezva bude takhle veliká. Samozřejmě ve školství se předvídal nepokoj, někteří kolegové nás vyzývali už při přípravě státního rozpočtu, abychom přistoupili k radikálním krokům.

Tehdy byla pořád ještě šance nějakým způsobem vyjednávat o rozpočtu, takže jsme akci plánovali až na později, až kdyby selhala jednání. Očekávali jsme, že školy se ke stávce symbolicky připojí, ale že opravdu budou školy úplně zavřené, nebo že tam bude velmi omezený provoz, to ne.

Také nás překvapilo, kolik mateřských škol se zapojilo, to se dříve nestávalo. Spíš třeba vyjádřily podporu nějakým symbolickým označením a podobně. Politici se ohání rodiči, ale i fórum rodičů nás podpořilo.

O rodičích mluvil například premiér Petr Fiala, co říkáte na jeho vystoupení?

Opravdu dehonestikoval odbory. Do stávky se zapojila spousta škol, nebo bych řekla většina škol, kde odbory vůbec nejsou. A pokud říká, že lžeme – jestli si myslí, že my, podle něho těmi nepravdami, jsme zvedli takovouhle vlnu lidí – tak si myslím, že je něco špatně.

Tady se něco opravdu strašně zanedbalo a rozpočet, co se týká kapitoly školství, byl vlastně jenom škrtání. Bez jakýchkoliv analýz dopadů. Škrtat umí každý. Ale vláda by takhle jednat absolutně neměla a dělá něco špatně, když se za odboráře postavilo tolik lidí.

Změní pondělní stávka situaci ve školství?

Věřím, že se situace pohne, protože naštvanost lidí je obrovská. V tuhle chvíli nešlo o platy, ale o budoucí vývoj vzdělávání a jak to vzdělávání bude či nebude financováno. Pevně věřím tomu, že pakliže by se vůbec nic nedělo, tak se zase společně zvedneme a protesty mohou pokračovat.

Samozřejmě chceme vyjednávat. Pan ministr říkal, že chce jednat, ale nemůže to být jenom takové jednání, které zůstane u slibů. Odbory sice vyhlásily stávku, velmi aktivně se do toho zapojila také učitelská platforma a studenti. Jsou naštvaní všichni a jsme v naprosté shodě.

Se studenty plánuje ministr školství Mikuláš Bek jednat v úterý, co může takový rozhovor přinést?

Studenti chtějí být u toho, až se bude rozhodovat o PHmaxech a svým způsobem to ohlídat. Já předpokládám, že když pan ministr opravdu slíbil, že se s nimi sejde, tak pevně věřím tomu, že to neponechá, jak se říká plynout, ale že s nimi opravdu bude jednat.