Pražská Pařížská je opět nejdražší nákupní ulicí východního bloku, odhalil žebříček

Průzkumem porovnávané nejvyšší dosahované nájemné v Pařížské k letošnímu třetímu kvartálu činí 2 700 eur (66 150 korun) za metr čtvereční ročně, tedy asi 225 eur (5 513 korun) za metr čtvereční měsíčně.

Průzkum Main Streets Across the World srovnává téměř padesátku zemí světa podle výše nájemného v maloobchodních prostorách v nejdražší nákupní ulici každé z nich a Česko již podruhé reprezentuje Pařížská ulice. Pařížská ulice v Praze je dlouhodobě v rámci střední a východní Evropy primárním cílem luxusních značek, které do regionu vstupují.

Praha je žádaná

„Každoročně jsme zde svědkem otevření prodejny některého ze světových luxusních brandů – loni to byl Chanel, Balenciaga a ALO Diamonds, letos Polo Ralph Lauren a Jimmy Choo. Praha je pro luxusní značky v rámci Evropy jednoznačně velice žádanou destinací a Pařížská ulice vytváří naprosto unikátní lokalitu pro prezentaci luxusního zboží,“ popisuje Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Podle něj je tato třída a její okolí je s naprostým přehledem nejhezčí, nejkompaktnější luxusní destinací ve střední Evropě a má nejširší nabídku zastoupených značek.

Dalšímu rozvoji této retailové lokality napomůže realizace zásadních projektů v atraktivní oblasti u břehu Vltavy poblíž náměstí Miloše Formana a Právnické fakulty. Nabídka tamních maloobchodních ploch se o pětinu rozšíří díky novým prostorám v právě rekonstruovaném nejluxusnějším pražském hotelu Fairmont Golden Prague Hotel na adrese Pařížská 30 a v nově zrekonstruované dominantní budově Pařížská 25. Oba projekty společně nabídnou přes 3 500 metrů čtverečních maloobchodních ploch pro nově vstupující značky nebo ty, které zvažují relokaci do modernějších prostor.

Globálně zvítězily USA, v Evropě Itálie, v CEE Česko

Pařížská ulice v žebříčku figuruje již podruhé a i letos výší maloobchodního nájemného předstihla ulici Na Příkopě, která v něm Českou republiku zastupovala v předchozích ročnících. Česko se přitom opakovaně jako jediná země Střední a východní Evropy (CEE) objevuje v první dvacítce žebříčku.

Ani na jeho špičce letos nedošlo proti předchozímu roku k výrazným změnám. Na prvním místě zůstávají USA s Upper 5th Avenue, kde nájemné v maloobchodních prostorách činí 20 384 eur (499 408 korun) za metr čtvereční ročně, tedy skoro 1 700 eur (41 650 korun) za metr čtvereční měsíčně.

Druhá je Itálie, jejíž Via Montenapoleone je opakovaně nejdražší nákupní třídou Evropy. Následuje hongkongská Tsim Sha Tsui, čtvrtá je londýnská New Bond Street a první pětku uzavírá pařížská Avenue des Champs-Élysées. Regionu střední a východní Evropy dlouhodobě vévodí Česko, další z jeho zemí je až Maďarsko s Vaci utca na 30. pozici.

Žebříček zemí podle nejdražších nákupních ulic Pořadí 2023 Země / Trh Město Ulice Nájemné CZK/m2/rok (kurz 24,5) 1 USA New York Upper 5th Avenue (od 49th do 60th Street) 499 408 2 Itálie Milán Via Montenapoleone 441 000 3 Čína, Hong Kong1 Hong Kong Tsim Sha Tsui (prodejny na hlavní ulici) 372 865 4 Spojené království Londýn New Bond Street 365 172 5 Francie Paříž Avenue des Champs Elysees 279 643 6 Japonsko Tokio Ginza 227 825 7 Švýcarsko Curych Bahnhofstrasse 226 453 8 Austrálie Sydney Pitt Street Mall 186 494 9 Jižní Korea Soul Myeongdong 160 279 10 Rakousko Vídeň Kohlmarkt 126 420 11 Kontinentální Čína Šanghaj West Nanjing Road 123 970 12 Singapur Singapur Orchard Road 107 677 13 Vietnam HCMC Dong Khoi 97 436 14 Německo Mnichov Kaufinger/Neuhauser 94 080 15 Řecko Athény Ermou 85 260 16 Irsko Dublin Grafton Street 74 088 17 Španělsko Barcelona Passeig de Gracia 73 500 18 Nizozemsko Amsterdam P.C. Hooftstraat 68 600 19 Česká republika Praha Pařížská 66 150 20 Turecko Istanbul Centre - Istiklal Street 61 250 21 Malajsie Kuala Lumpur Suria KLCC 57 599 22 Indie Nové Dillí Khan Market 54 096 23 Norsko Oslo Nedre Slottsgate 47 677 24 Kanada Toronto Bloor Street 46 133 25 Dánsko Kodaň Stroget (včetně Vimmelskaftet) 42 703 Zdroj: Cushman & Wakefield

Luxusnímu segmentu se daří

Během pandemie maloobchodní trh prošel těžkými časy, v loňském roce musel čelit vyšší inflaci, rostoucím úrokovým sazbám a zpomalujícímu ekonomickému růstu. Další problémy mají retailové lokality závislé na zaměstnancích kanceláří nebo na mezinárodních turistech, jejichž počty se ještě nevrátily na předcovidovou úroveň.

Sektor však potvrzuje svoji odolnost: 250 předních retailových firem vykazuje 8,5procentní meziroční růst tržeb. Podobně v luxusním segmentu za loňský rok více než 95 procent značek reportovalo růst zisku, což pokračovalo začátkem letošního roku, kdy se LVMH stala první luxusní značkou, jež dosáhla tržní kapitalizace 500 miliard dolarů.

Přestože obecně zaznamenal luxusní sektor zpomalení, růst jeho prodejů zůstává v pozitivních číslech, jak ukázaly výsledky v letošním třetím čtvrtletí. Konec roku a začátek toho příštího může být náročný, ale věříme, že to sektor překoná díky vývoji, jímž prochází v souladu s ekonomickou a společenskou změnou.

Pro velkou část luxusních značek na českém trhu byl z hlediska dosažených obratů rekordní rok 2019, nicméně podle informací Cushman & Wakefield již letos obraty některých luxusních značek z Pařížské překonaly předcovidová čísla. S globální covidovou krizí sice přišly o významnou část své klientely, kterou historicky tvořili zákazníci z Ruska a dalších východních zemí včetně Asie, naštěstí ale stále roste kupní sila lokální klientely a také zákazníků z okolních zemí, kteří do jisté míry nahradili propad tržeb způsobený omezením cestování z Asie, USA a dalších významných destinací.