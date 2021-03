Pohádka o Cristóbalovi. Ze syna rybáře se stal králem vysoké krejčoviny

Cristóbal Balenciaga se narodil do prosté španělské rodiny v roce 1895. Jeho otec byl rybář a matka švadlena. Do vínku mu byl však dán obrovský talent k šití a nádavkem bezbřehá fantazie. První model ušil v pouhých šesti letech a jeho první zákaznicí byla rodinná kočka, která dostala nový obleček a obojek.

Paříž byla nutnost

Cristóbalovi bylo jen dvanáct, když se dal do učení k místnímu krejčímu. O pár let později si stále ještě náctiletého Balenciagy povšimla markýza Cassa-Torres, kterou jeho práce uchvátila. Nejenže byla jeho první skutečnou zákaznicí, ale díky její podpoře mohl mladík svůj talent dále rozvíjet. Roku 1918 si otevřel butik v San Sebastianu, ambice jej však hnaly stále dál, do třpytivého světa vysoké aristokracie.

Až příliš luxusní Zálibu Jackie Kennedyové v Balenciagových luxusních kreacích nesl nelibě její první manžel John Fitzgerald Kennedy. V době, kdy byl prezidentem USA, se obával, že běžným Američanům přijde jeho manželka příliš marnivá. Jacquelininy výdaje diskrétně platil její tchán Joseph Kennedy.

Ten mu učaroval už v dětství. Španělská smetánka totiž s oblibou navštěvovala jeho rodné město Getaria, slunné a omývané Středozemním mořem. Díky usilovné práci si jeho tvorbu postupně oblíbily další a další významné osobnosti, až se jeho věhlas donesl k uším španělské královny. I ta si od něj objednala nejedny šaty.

V roce 1937 se tehdy dvaačtyřicetiletý návrhář přestěhoval do Paříže a otevřel si zde nový butik. To, co bývá mnohdy nenaplněným snem módních návrhářů, byla pro Balenciagu nutnost – z domova ho vyhnala španělská občanská válka.

Už při zařizování salónu dával Balenciaga jasně najevo, jaké zákazníky zde očekává. Bílé stěny ozdobila drahá zrcadla, podlahu pokryly vysoké koberce a luxusní dojem dotvářel pozlacený nábytek. Tlumené barvy měly dát vyniknout opulentně barevným róbám. Dveře se zde netrhly a na model od Balenciagy se čekalo dlouhé měsíce v pořadníku. Zakrátko bylo možné salón navštívit jen s osobní pozvánkou, jinak recepční zákazníka do módního království zkrátka a jednoduše nepustili.

Salón si tak brzy získal reputaci nejdražšího místa s nejbohatšími klienty. Každému z nich věnoval návrhář osobní péči a při své tvorbě se snažil zachovat a podtrhnout jeho osobnost. Mezi stálé zákaznice, kterým se začalo přezdívat Balenciagas, patřila americká první dáma Jacqueline Kennedy-Onassisová, monacká kněžna Grace Kelly, belgická královna Fabiola, herečka Audrey Hepburnová či Mona von Bismarck, manželka hraběte von Bismarck. Když Balenciaga v roce 1968 zavřel svůj ateliér, zdrcená Mona prý tři dny nevylezla z ložnice. Ale nepředbíhejme.

24. listopadu 2017

Látka se pod umělcovýma rukama jako kouzlem tvarovala přesně tak, jak si to přál. Nejenže měl Balenciaga geniální nápady, byl také nadaným krejčím, a proto nejeden model vyrobil kompletně sám. Materiálům a střihům rozuměl tak dobře, že tvořil toalety z jednoho kusu látky, takže měly pouze jediný šev. Jediné, v čem zaostával, bylo kreslení. Jeho fantazii tak na papír musel přenášet najatý kreslíř.

Možná překvapivě nebyl Balenciaga žádný perfekcionista, naopak tvrdil, že dokonalost je nudná. Jeho modely tak byly nespoutané a neotřelé. Rád si hrál s ženskou siluetou, aniž by omezoval pohodlí nositelky. I přesto jeho kreace často připomínaly sochy. Sochařinu ostatně vždy obdivoval a výlohy všech jeho butiků v Paříži, Barceloně a Madridu zdobily všemožné plastiky.

Zn.: Inspirováno Balenciagou

Obrovské poptávky po jeho modelech, a to jak ve vysokých, tak i středních společenských kruzích, se rozhodli využít někteří podnikavci. Na štítcích různě kvalitního oblečení padesátých a šedesátých let jste se tak mohli dočíst „inspirováno Balenciagou“. „Prakticky každá žena jej nosí. Ať už přímo, nebo nepřímo,“ napsal magazín Harper’s Bazaar v roce 1964, narážeje přitom na legální i nelegální kopie.



Mistrem oboru se inspirovali i proslulí tvůrci: Christian Dior, Hubert de Givenchy či Oscar de la Renta. „Myslím, že ani Bible mne nenaučila tolik jako Balenciaga,“ nechal se jednou slyšet Givenchy, kterému byl starší Španěl mentorem. „Jediný skutečný mistr vysoké krejčoviny,“ nešetřila zase chválou proslulá Coco Chanel.

U Balenciagy v salónu Pro své zákazníky pořádal Cristóbal Balenciaga módní přehlídky. Jeho tvorbu předváděly modelky zaměstnané u firmy na plný úvazek. Většinu času však tiše postávaly v pozadí v salónu a byly k dispozici vždy, když se movitý klient rozhodl na vlastní oči zhlédnout vybraný model nikoliv na ramínku, ale na postavě.

Není asi třeba dodávat, že modelky byly pečlivě vybírány, jejich proporce a celý vzhled musely „ladit“ s návrhářovými modely. Hodnotila se také ladnost jejich pohybů a podmanivost pohledu.

Proniknout nebylo lehké ani mezi Balenciagovy obchodní asistentky. Ty musely mít dobrý přehled o dění v sociálních kruzích, z nichž pocházeli zákazníci, musely být elegantní a vzdělané. Naoplátku mohly oblékat mistrovy modely, ale pouze v tlumených barvách.

Jeho odchod do důchodu v roce 1968 zasáhl mnohé příznivce, i když se dal očekávat. Návrháři bylo v té době 74 let a tvorbě oděvů zasvětil většinu života. Poslední léta se rozhodl strávit na španělském severním pobřeží, kde také 23. května 1972 zemřel. Po jeho smrti značka upadala a na nohy se znovu dokázala postavit až během nového tisíciletí.