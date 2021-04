Češi a porno fetiše. Svádí nás tenisky, mimozemšťané a rusovlásky

A začněme rozpustile. Tenisky nepatří mezi nejfrekventovanější fetiše, jen s odřenýma ušima se na devatenáctém místě vejdou do první dvacítky. V sektoru jejich vyznavačů se však ve statistikách serveru Pornhub návštěvníci z Česka neztratí, při inventuře v roce 2018 skončila Praha na čtvrtém místě, za Varšavou, Berlínem a Milánem.

Naprosto poté Češi a Češky ovládají kategorii pornografie s tematikou mimozemšťanů. Vyznavači onoho fetiše se zajímají o hesla jako „oplodnění mimozemšťany“, „mimozemský sex“, „mimozemská vajíčka“, „únos mimozemšťany“, „mimozemský průzkum“, ale též „mimozemšťanovo břicho“. Zajímají především mladé lidi mezi osmnácti a čtyřiadvaceti lety a o 37 procent častěji je hledají ženy. A jak odhalilo zkoumání serveru v roce 2019, k mimozemskému pornu se vzhlíží především z Česka. Pátráme po něm o 67 procent nad průměrem, jsme na prvním místě globálního žebříčku. Za námi je Argentina a Bělorusko.

A není to naše jediné prvenství. Světu kralujeme, též pokud jde o zájem o fetiš, jemuž se říká, s ohledem na decentnost, „vodní sporty“ nebo „zlatá sprcha“. A za nímž se skrývá záliba v močení. Tato tematická videa nás přitahují nejvíc na světě, v roce 2017 nám statistiky serveru Pornhub přisoudily světové prvenství, za sebou jsme na dalších příčkách nechali Rakousko, Švýcarsko i Německo.

A pozor, rozhodně se neztrácíme ani v ještě bizarnějším zákoutí pornografie. Feederism je fetiš, jehož obsah napovídá překlad slovesa „to feed“: „krmit, vykrmovat“. Ano, točí se kolem potěšení z pojídání a vykrmování. A ano, své stoupence má i v Česku, v globálním žebříčku z roku 2018 jim přitom patří dokonce čtvrté místo – za Ruskem, Finskem a Rakouskem.

Jako „bronies“ se označuje komunita fanoušků animovaného seriálu o ponících My Little Pony, její drtivou většinu tvoří muži mezi osmnácti a pětatřiceti lety. A protože platí, že prakticky všechny fenomény najdou otisk v pornografii, s poníčky, jakkoli to může působit nepatřičně, se setkáváme i ve statistikách Pornhubu.

Ačkoli jinak jsou bronies soustředěni především ve Spojených státech a Spojeném království, o jejich pornografické vydání je zájem především ve střední a východní Evropě. Na prvním místě je Bělorusko, ve srovnání se světovým průměrem se v průzkumu v roce 2015 pyšnilo 462 procenty, následovalo Rusko (427 procent), Ukrajina (326 procent), ovšem hned po ní je Česko se 179 procenty.

Existují však samozřejmě i směry, v nichž na viditelných místech scházíme. Česko se nedostalo do žebříčků v kategorii „sezení na obličeji“ ani „hlubokého hrdla“, čeští konzumenti a konzumentky porna nepatří k největším fanouškům. Kvůli slabému zájmu se v roce 2018 Česko nedostalo ani na soupisku bizarního fetiše zvaného „wedgie“, který bývá propojený s BDSM fetišem a spočívá v bolestivém natahování spodního prádla.

Naopak obliba pornografie zdůrazňující ženské nohy Česko vynesla na třetí příčku, hned za Polsko a Litvu. A porno spojené s rusovláskami milujeme nejvíc na světě, na druhém místě za Českem následuje, což není překvapivé, Irsko a na třetím Spojené království.

A když obrátíme strany a podíváme se, co naopak dělají pornovidea spojená s Českem s diváky, prozradí statistika z roku 2016, že patří mezi ta, u nichž stráví publikum víc času než u jiných: průměrně jim návštěvníci serveru věnují 9 minut a 35 sekund, a to znamená čtvrtou příčku. První Japonky u monitorů diváky a divačky udrží v průměru 11 minut a 19 sekund.