Manuál pro vlasy, tělo i pleť: vyzkoušejte léčivý dotek přírodní péče

Přinášíme vám přehled těch nejzajímavějších přípravků pro tělo, pleť i vlasy – nejsou-li přímo v biokvalitě, obsahují velké množství přírodních látek rostlinného původu a navíc se ukrývají v recyklovatelných obalech. A to samo o sobě už je krok dobrým směrem.



Pleť

Tak jako si většina z nás dnes dává pozor na to, co jí, stejně by to mělo být i s kosmetikou, která je vlastně takovým jídlem pro pleť. Dbejte tedy na to, čím ji krmíte. Nebudeme vás ovšem hned nabádat, abyste vyházela vše, co mělo až doposud čestné místo na poličce ve vaší koupelně. Začněte třeba tím, že budete pečlivěji sledovat složení přípravků, které si kupujete.

Na seznam látek, kterým je lepší se vyhnout, si zařaďte konzervanty (ethylparaben, methylparaben, propylparaben), silikony (cyclopentasiloxane, D5), tenzidy (SLS, SLES), syntetická barviva (CI) či emulgátory (PE, PEG, EG, PPG). Soustřeďte se naopak na přírodní ingredience a hledejte péči, která obsahuje aktivní látky, jako jsou aloe vera, alantoin, kolagen, koenzym Q10, antioxidanty, kyselina hyaluronová, rostlinné vosky či vitaminy (především A, C, E). Všechny tyto látky pečují o pokožku, dlouhodobě ji hydratují a regenerují.