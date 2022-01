Svět módy je zlý, vládne mu zhýčkanost a arogance, říká český návrhář kabelek

Jak jste se do tohoto, poněkud ženského světa vlastně dostal?

Díky škole, protože jsem studoval textilku. Abych to ale vzal od začátku. Nejprve jsem se učil truhlařinu. Děda měl firmu a chtěl, aby ji někdo převzal. To se mu však nepovedlo, protože jsem záhy zjistil, že mě vlastně baví něco jiného. Odmalička jsem kreslil oděvní návrhy, ale když jsem se na základce rozhodoval, co dál dělat, vůbec mě nenapadlo, že bych se mohl věnovat módě.

Jde o marketingový blábol! Veganská kůže je prostě koženka. Kůže je podle mě v módě naprosto neocenitelná.