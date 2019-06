Kabelky ze slámy, korálků, zdobené dary moře či z přírodních tkanin, nabídka tašek z přírodních materiálů je opravdu široká. Naleznete v ní nejen nespočet vzhledů, ale také velikostí. Pro holky, co mají rády pohodu, jsou zde malé kabelky ve stylu crossbody. Ty, které chtějí být podle posledních trendů, by měly zvolit rozkošný pletený košík. Praktické ženy jistě ocení city bag, nebo shopper. Tašku větších rozměrů, do níž se vejde notebook a další denní nezbytnosti.

Zaměřeno na detail

Kabelky nejenže zdobí přírodní materiály, ze kterých jsou vyrobené. Často je doplňuje další zajímavý detail. Hojně se objevují barevné střapce, výšivky s letní tématikou, korálky a šátky uvázané kolem rukojeti či popruhu. Módní designéři se tak snaží zavděčit všem ženám. Podle nás se jim to daří na jedničku. Kousky, které módní značky nabízejí, jsou vážně překrásné.

Nejen na pláž, ale i do města

Mnoho žen si myslí, že s kabelkou vyrobenou ze slámy udělají největší parádu hlavně na koupališti. To je sice pravda, nicméně tašky z přírodních materiálů se mohou nosit i do rušných ulic velkoměsta. Pletená či proutěná kabelka skvěle doplní džínový outfit. Hnědé a béžové doplňky zase úchvatně korespondují s bílými oděvy. Pokud milujete uvolněný bohémský styl, kabelka s přírodního materiálu je k němu nutností. S marina neboli námořnickým stylem, kde prim hrají proužky a červeno-modro-bílá kombinace, tomu není jinak. I v tomto případě se kabelka z juty stane třešničkou na dortu celé módní kreace.