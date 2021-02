Číslo jedna mezi kabelkami. Seznamte se s ikonickou „chanelkou“

Návrat ke kořenům

Coco Chanel není potřeba rozsáhle představovat. Všichni víme, že se jedná o dámu s velkým D, tu, která položila základy ženského šatníku. Nebýt talentované Francouzky s citem pro rafinovanou dramatičnost, byly bychom ochuzené o mnohé.

Ač si to možná neuvědomujete, i díky ní si můžete obléci minimalistické, avšak působivé malé černé šaty, kalhoty dříve známé jako námořnické, formální pletené vesty, vysoce elegantní kostýmky či sukně v midi délkách. A to není vše. Výčet tvorby, která se zapsala do dějin trendů, by byl skutečně obsáhlý.



Pojďme se ale věnovat doplňku nesoucímu označení 2.55. Jde o malou kabelku obdélníkového tvaru v prostém designu. Dominantou je zde prvotřídní prošívání, zlatá zdobná spona s tradičním logem návrhářky a řetízkový popruh. Na první pohled možná kabelka nepůsobí zvláště atraktivním dojmem, nicméně potvrzuje známé rčení, že v jednoduchosti je krása.



Co možná nevíte? Označení modelu 2.55 znamená měsíc a rok, kdy byla kabelka představena široké veřejnosti, tedy únor 1955.