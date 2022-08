Ženu nazývají Hulkem, fanoušky ohromuje velkými svaly

Na Instagramu má půl milionu sledujících, na TikToku už je jich přes milion. Pro některé je senzací a pro jiné odstrašujícím příkladem. Cvičit začala opravdu brzy. Už v pubertě se zamilovala do posilování a to jí zůstalo. Posilování je pro ni každodenní dávkou dobré nálady. „Cítím se skvěle. Na své výsledky jsem pyšná a z internetových trollů si nic nedělám,“ sdělila žena.

Uživatelé na sociální síti ji začali nazývat Hulkem. Mnoho lidí by si takovou přezdívku vzalo osobně, Fafa ji ovšem přijala za svou a je z ní naopak nadšená. „Je to důkaz, že jsem odvedla kus práce. Když v lidech můj vzhled rezonuje, znamená to, že má práce měla smysl,“ myslí si.

Často jí chodí dotazy, jak docílit takové postavy v co nejrychlejším čase. Fitness trenérka na to má jasný názor. „Bez škodlivých preparátů na růst svalů těžko takové postavy dosáhnete za měsíc. Odrovnali byste si tělo. Je to nesmysl. Pokud opravdu chcete mít svaly a dosáhnout jich normální cestou, chce to postupně. Netlačit na to. Cvičit svým tempem a poslouchat své tělo,“ dodala v jednom ze svých postů na Instagramu.