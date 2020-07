Ve dvaapadesáti žena objíždí soutěže fitness. Vypadá lépe než v mládí

Má tři děti, nejstaršímu je už pětadvacet let. Ani starost o potomky ji ale nikdy neodradila od pohybu. Vždy si zařídila hlídání tak, aby alespoň hodinu denně mohla věnovat svému zdraví, protože si myslí, že pohyb je základem dobré kondice a dlouhověkosti. Za svůj život uběhla mnoho běžeckých závodů včetně sedmi maratonů. Ke sportu vedla i děti.

Nyní obráží i soutěže jako fitness plavková modelka a umisťuje se na předních příčkách. „Mám jednu výhodu – když se do něčeho dám, nepustím se toho, dokud nejsem úplně spokojená. Od mala dokážu být velmi disciplinovaná a to se mi vyplácí právě v tomto sportu. Fitness miluji a dnes je to pro mě součást každodenního života stejně jako pro někoho ranní káva,“ sdělila pro Daily Mail.

Žena říká, že to s cvičením měla jednodušší. Ke sportu ji vedli rodiče od mala, vždy měla atletickou postavu a nemusela řešit věci, jako je nadváha nebo špatné stravovací návyky. Všechny správné základy jí dali rodiče už v dětství a stejně tak se snažila i ona vést své děti.

„Nemyslím si, že zvedání těžké váhy je pro všechny. Je to sport, ke kterému musí mít člověk určité předpoklady. Těžko to bude dělat někdo, kdo má problémy s bolestmi zad nebo má špatné klouby,“ myslí si. Jinak by ale doporučila právě tuto sportovní disciplínu lidem alespoň vyzkoušet. Prý se právě během zvedání činek skvěle vyčistí hlava a z posilovny pak jde spokojená a šťastná. Doma pak může být dobrou mámou a manželkou.

Je hrdá na to, co ve fitness dokázala. Pyšní se skvělou postavou, kterou si nechala vylepšit silikonovými implantáty. Po třech dětech a intenzivním cvičení nebylo poprsí takové, jaké chtěla. Navíc ve fitness je dnes zcela běžné, že mají ženy umělá ňadra. „Snad inspiruji ostatní k tomu, aby se začali hýbat a neseděli jen doma. Ten pocit po cvičení stojí za to,“ dodala.