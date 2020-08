Matka chodí lovit a její dcerka si pak hraje s mrtvými zvířaty

Nejvíc loví v Ohiu, kde také žije společně s rodinou. Zabíjení zvířat pro svou vlastní potřebu bere jako přirozenou součást života a nechápe, proč se kvůli tomu někdo bouří. Často jí chodí negativní zprávy hlavně od lidí, kteří bojují za práva zvířat. Další lidé si myslí, že není vhodné, aby na své výpravy brala malou dcerku a nechávala ji hrát si s mrtvolkami zvířat.

„Nevidím na tom nic šokujícího. Lidé chodili lovit zvířata s malými dětmi už od nepaměti. Je to přirozené. Většina lidí jí maso ze zvířat. Dnes jsou zvyklí na to, že si ho koupí v obchoďáku. Ale přesně takhle se získává i to jejich maso, nic před dcerou nehodlám skrývat,“ sdělila pro Daily Mail.

Žena se prý naučila ignorovat, co lidé říkají. Podle ní tráví kvalitní čas s dcerou v přírodě, kde jí ukazuje, jaká zvířata tam žijí a jak se také loví. Nemyslí si, že by to na dceru mělo nějaký negativní dopad do budoucna. Ona sama vídala od batolecího věku svého otce, jak stahuje zvířata z kůže.

„Nebudu se omlouvat za něco, co je přirozené. Jsem ráda, že moje dcera bude vědět, odkud se zvířata berou, kde žijí a jak se loví. Jsem ráda, že se o mě mluví. Že je vidět realita. Snad inspiruji rodiče k tomu, aby trávili také víc času se svými dětmi v přírodě a ukazovali jim, jak to v divočině funguje. Určitě dělám pro svou dceru lepší věc, než kdybych ji nechávala celý den koukat na televizi,“ dodala.