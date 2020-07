Jsem normální, když nechci mít děti? Dilema, které vaše matka asi neřešila

Dnešní mladý muž se slušným platem by to asi trochu upravil: „Dovolená na Bali, hypotéka na byt, auto na leasing, dovolená na Srí Lance, mezitím samozřejmě každoroční lyžování v Alpách, několik prodloužených víkendů v evropských městech, putování po amerických národních parcích… No a pak možná dítě, později třeba i svatba.“ Za poslední tři desítky let se leccos změnilo.

Ještě začátkem osmdesátých let bylo normou se co nejdřív vzít, nastěhovat se společně k rodičům do dětského pokoje, pořídit si barevnou televizi na novomanželskou půjčku, dostat se do pořadníku na byt (s horizontem deseti let) nebo se „jako“ nastěhovat k ovdovělé tetičce a trpělivě čekat, až opustí tento svět. Ti odvážnější a hlavně manuálně zručnější využili státních dotací a pustili se svépomocí do budování vlastního domu.



S dětmi se ale nečekalo. Mladé nevěsty (jejich průměrný věk byl tehdy kolem dvaadvaceti let) se v drtivé většině vdávaly s více či méně viditelným bříškem a panelákovým bytem jejich rodičů se brzy ozýval křik dvou po sobě rychle jdoucích mrňat. Šance na získání vlastního bytu se tak výrazně zvyšovala.

Generace rodičů dnešních třicátníků to měla zkrátka jasně nalinkované. Nemít dítě bylo určité společenské stigma. Málokterá žena ale tehdy přiznala, že dítě vědomě nechce. Její okolí by si ťukalo na čelo, že asi není úplně „normální“.

Jednadvacáté století kromě jiného přineslo i nové zvyklosti spojené s manželstvím a zakládáním rodiny. Věk prvorodiček se zvýšil (aktuálně je to třicet let) a tlak na mladé ženy, aby se co nejrychleji a co nejvíce množily, už dávno není tak velký.

Důležité je respektovat jejich rozhodnutí. Nevnucovat jim své názory, netlačit na ně a nepřesvědčovat je, aby se změnily. Být ženou přece automaticky neznamená být matkou! Bezdětné ženy nutně nemusejí být sobecké osoby bez citu. Důvodů pro jejich rozhodnutí může být spousta.

Neplánujete potomka?

Jestliže se k tomuto kroku odhodláte, uvědomte si, že od určitého věku je to opravdu definitivní. Nedělá to z vás ovšem horší ženu. Je naprosto v pořádku, pokud vás při pomyšlení na těhotenství spíš rozbolí hlava, než že by se vám rozbušilo srdce nadšením a nedočkavostí.

Ptáte se proč? Následující argumenty vám mohou být povědomé. A také věty, které jakožto naprosto svéprávná žena, jež se svobodně rozhodla nemít děti, nechcete slyšet.

10 nejčastějších důvodů, proč se ženy (ne)chtějí stát matkami NE ANO 1. Chci chránit planetu Všichni dobře víme, že zhoršování životního prostředí a přelidnění Země jsou nesporná fakta, která ovlivňují každého z nás. Pokud tedy chcete přispět k ochraně planety tím, že nebudete zvyšovat populaci, je to vaše volba. 1. Oba po dětech toužíme Ani jednoho z nás nenapadlo, že bychom zůstali bez dětí. Těšíme se na to, až budeme velká rodina. 2. Děti jsou drahé Podle průzkumů v zemích Evropské unie stojí dítě v průměru 500 eur (asi 13 500 korun) měsíčně. Za 18 let rodiče investují do potomka 130 000 eur (přes 3,5 milionu korun). Tolik peněz ne každý má nebo je ochoten za děti utratit. 2. Je to ženský úděl Starat se o rodinu a děti je tak normální a samozřejmé! Práce v domácnosti mě baví. Když nebudu chodit do práce, budu mít víc času na to, co dává smysl. 3. Nemůžu mít děti přirozeně Když se nedaří počít, mnoho párů přikročí k hormonální léčbě, která ovšem stojí hodně peněz, navíc má i zdravotní rizika. Ne každá žena to chce podstoupit. Řada párů také zastává názor, že pokud početí nejde přirozeně, má to tak zkrátka být. 3. Jde o pokračování rodu Je to naprosto přirozené. Nechci, abychom zůstali posledním „článkem“ řetězu. Cítím povinnost vůči našim rodinám. 4. Nechci si komplikovat kariéru Skloubení kariéry s dítětem není nemožné, ale náročné to bez debat je. Navíc si chcete zachovat i nějaké osobní volno. Ženy, pro které se profesní dráha stala životní prioritou, mají málo času na soukromí. A dítě čas potřebuje. 4. Dám rodičům vnoučata Není to nádherné, vidět babičku a dědu, jak si hrají s dětmi, trpělivě jim vyprávějí a čtou pohádky? Prarodiče díky vnoučatům navíc vždycky omládnou! 5. Necítím žádný mateřský instinkt To asi těžko pochopí ženy, které odjakživa snily o tom, že se stanou matkami. Jsou však i ženy, jimž touha držet v náručí vlastního potomka nic neříká. Mateřské pudy v sobě nemají a biologické hodiny jim netikají. 5. Je to radost Děti sice vyžadují velkou investici (časovou i finanční), ale vracejí vám to láskou. Žádné peníze nemohou vyvážit hodnotu malého človíčka. 6. Bojím se předat nemoc Existují dědičné choroby, které se předávají z generace na generaci. Pokud nechcete riskovat, uvažujete možná o tom, jestli vůbec mít děti. 6. Chci si udržet partnera Vím, jak moc můj muž děti chce. Já se sice ještě úplně necítím, ale co kdyby si je nakonec chtěl pořídit jinde? 7. Děti neodpovídají mému životnímu stylu Cestujete po celém světě, pohybujete se v rizikových oblastech, provozujete noční klub? V dobách, kdy si lze s čistým svědomím plnit sny, je možné žít stylem, do kterého se dítě prostě nehodí. A pokud nejste připravena od základů změnit svůj život, není třeba zdůvodňovat rozhodnutí nemít dítě. 7. Je to povinnost Ženská bez dětí je divná. Příbuzní a známí by si mysleli, že jsem nemocná. 8. Bojím se tak zásadního kroku Mnoho žen se obává změn a špatných rozhodnutí. A mít dítě je krok, který obrátí jejich dosavadní život vzhůru nohama. 8. Miluji malé děti Už jako malá holka jsem nakukovala do kočárků a využila každou příležitost, kdy jsem mohla sousedům nebo příbuzným pohlídat mrňousky. Proto se tolik těším na vlastní! 9. Nerada bych do dnešního světa přivedla dítě Každý den čteme o neštěstích a pohromách: znásilnění, teroristické útoky, ekologické katastrofy. Možná jsou to pro vás důvody, proč nechcete přivést do takového světa dítě. 9. Nechávají nás vidět svět jejich očima Děti jsou jako nepopsaný list, čisté a bezelstné. Jejich vidění světa nás dělá lepšími. 10. Prostě dítě nechci Nakonec, proč by vlastně žena měla mít nějaký důvod, kterým by přesvědčovala sebe a své okolí, že nechce být matkou? Je to přece její tělo, její život, její volba. Nechcete děti? No a co?! Tak je prostě mít nebudete. 10. Nemít děti je sobecké Co je to za ženské, které nechtějí děti? Věnují se jen samy sobě? Daly přednost ambicím před rodinou? Já práci zvládnu i s dětmi a moje kariéra rozhodně nijak neutrpí.

Všetečné otázky

Jaké věty slýchají ženy, které neplánují dítě? A co na ně odpovídají?

To je tak smutné!

Děti nejsou smyslem života pro každého. Není to smutné. Je to forma sebeurčení. Mnoho lidí udělá šťastnými. I mě.

Ty nemáš ráda děti?

Mám! Ale ráda je po pár hodinách vrátím rodičům. Nedovedu si představit, že se starám o dítě 24 hodin denně.

Ty bys byla tak dobrá matka!

No a co? Mohla bych být v lecčem dobrá, ale nestojím o to.

Až budeš starší, budeš litovat.

Čeho? Že jsem nemohla navštívit všechny země, které jsem chtěla? Nezískala místo, o které jsem stála? Možná bych pak litovala své děti, že jsem se jim naplno nevěnovala.

Jen jsi nenašla správného partnera.

Touha mít děti souvisí s vhodným protějškem, ale když dítě nechci, žádný partner to nezmění.

Nechtít děti je sobecké.

A být špatnou matkou nechtěného dítěte by nebylo sobecké?

Nebudu mít vnoučata!

Mami, nejsem zodpovědná za splnění tvých přání. Je to můj život.

Kdo se o tebe ve stáří postará?

Opravdu se všechny děti ve stáří starají o rodiče? Většinou dožíváme v zařízeních s odbornou péčí.



Celebrity, které se rozhodly prožít život bez dětí

Jiřina Jirásková († 81) Známá herečka čekala dítě celkem třikrát, ale pokaždé se rozhodla pro potrat. Na sklonku života toho však litovala. „Děti jsem nechtěla, zdálo se mi, že ve společnosti, ve které žiju, bych dítě asi nemohla vychovat tak, abych za to mohla převzít plnou odpovědnost. Byl to krutý omyl, protože si myslím, že za každých okolností je možno vychovat šťastného člověka, i když třeba nebude mít co jíst. Dítě jsem chtěla, když už bylo pozdě.“

Petra Janů (67) Její maminka byla v době dceřina narození příliš mladá a odložila ji k babičce. Protože zpěvačka normální rodinu nezažila, po dětech nikdy nezatoužila. Se svým mužem, hudebníkem Michalem Zelenkou, nechali otázku dětí osudu. Petra se pak v mnoha rozhovorech nechala slyšet, že i bez dětí se dá prožít plnohodnotný život.

Oprah Winfrey (66) Moderátorka má za sebou těžký život. V dětství se stala obětí sexuálního zneužívání, a to ze strany strýce, bratrance a rodinného přítele. Ve čtrnácti porodila syna, který krátce poté zemřel. Oprah se věnovala kariéře. Proto si nepořídila děti a nelituje. „Nebyla bych dobrou matkou, nemám trpělivost,“ říká. Přesto pomohla mnoha dětem k lepšímu životu. Například v Africe financovala školy pro dívky, které by se jinak ke vzdělání nemohly dostat.

Kim Cattrallová (63) Kanadská herečka, kterou si lidé spojují především s postavou Samanthy Jonesové z amerického televizního seriálu Sex ve městě, patří mezi slavné ženy bez dětí. „Neposlouchám hlasy, které tvrdí, že něco musíte. Uvědomila jsem si, že tlak, který jsem v souvislosti s mateřstvím a dětmi cítila, pocházel zvnějšku. Já jsem v tom měla jasno – na mateřství jsem nebyla připravena.“