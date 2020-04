Čtyřnásobná matka se dala na fitness, protože se jí posmíval bývalý muž

Už v dětství slýchala Tara Garrisonová, že má stehna jako chlap a velký zadek. I její vlastní dědeček jí říkával, že má smůlu, protože se narodila do prokleté rodiny, kde ženy mají spodek těla jako chlapi.

Později slýchala nadávky i od otce, který rodinu nakonec opustil. Žena měla čtyři další sourozence, se kterými měla velmi těžké dětství. Jejich maminka byla samoživitelkou, protože otec o ně nejevil zájem a nepodporoval je. Matka tak často kupovala předem připravené potraviny, jako je mražená pizza, a děti získaly špatné stravovací návyky.

Těch se i ona sama v dospělosti velmi těžko zbavovala. „Věděla jsem, že mám k silnější postavě dispozice. Po střední škole jsem se snažila to nějak regulovat dietami. Nebyla jsem vyloženě silná, ale vždy jsem měla větší stehna a zadek. Po dětech se to zhoršilo a já věděla, že s tím musím něco dělat,“ sdělila pro server Mirror.co.uk.

Když o svých plánech vyprávěla svému dnes již bývalému muži a ukázala mu modelku ve fitness časopisu, jejíž postavy chtěla dosáhnout, vysmál se jí a ještě víc ji ponížil.

Jeho vysněnou ženou byla herečka z porno filmů, s obřími ňadry a jinak dokonalou štíhlou postavou. „Byl závislý na pornografii, měl úplně zkreslené vnímání reality,“ myslí si žena.

Až konec jejich vztahu ji stoprocentně vyprovokoval k tomu, aby změnila svůj život a konečně si splnila sen, který jí celý život všichni blízcí vymlouvali. Lehce upravila stravu, ale nadále si ponechala oblíbená jídla, aby se tolik nemučila. V posilovně byla pětkrát týdně a dřela tak, že do dvou let měla postavu, kterou by jí mohl závidět leckterý fitness profesionál.

„Zamilovala jsem se do nového životního stylu, do své proměny. Snažím se teď učit i své čtyři děti, že dobré jídlo a pohyb je základ. A chci, aby měly rády samy sebe. Vychovávám je jinak, než jsem byla vychovávána já. Nikdo by neměl lidem ničit jejich sny a ponižovat je,“ dodala. Dnes má svou vlastní firmu, je z ní sebevědomá žena a fitness trenérka, která předává své životní zkušenosti lidem s podobným osudem.