Pošlete fotky z devadesátek, můžete vyhrát luxusní dárek

FOTOSOUTĚŽ: Co jsme nosili? Pošlete foto a vyhrajte kosmetický balíček Fotografie z let 1989-1999 v maximální kvalitě posílejte do 11. listopadu. Ke snímku připojte krátký příběh, který se k fotografii váže (Na vaše přání rozrastrujeme obličeje lidí na snímku). Deset čtenářů získá po skončení soutěže po balíčku luxusní kosmetiky Essenté v hodnotě 2 080 korun. Více čtěte zde. Fotografie z let 1989-1999 posílejte zde.