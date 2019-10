Co jsme nosili před čtvrtstoletím? Za fotku vyhrajte luxusní kosmetiku

Soutěž , aktualizováno

Móda nás baví. Každého půl roku nás překvapí dalšími trendy na příští období, návrháři se předhánějí v kreacích, novinky kombinují s tím, co už tu kdysi bylo. Vzpomínáte si, co jsme nosili po sametové revoluci? Pošlete fotku z let 1989–1999 a můžete vyhrát balíček luxusní kosmetiky.