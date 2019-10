Co jsme nosili a jaká móda nás baví? Za foto vyhrajte luxusní dárek

FOTOSOUTĚŽ: Co jsme nosili? Pošlete foto a vyhrajte kosmetický balíček Fotografie z let 1989-1999 v maximální kvalitě posílejte do 11. listopadu. Ke snímku připojte krátký příběh, který se k fotografii váže (Na vaše přání rozrastrujeme obličeje lidí na snímku). Deset čtenářů získá po skončení soutěže po balíčku luxusní kosmetiky Essenté v hodnotě 2 080 korun. Více čtěte zde. Fotografie z let 1989-1999 posílejte zde.

Červený koberec, sekáč a instagram 2009-2019

V době internetu a sociálních sítí se nejsledovanějším módním molem stává červený koberec. Světoví návrháři soupeří, kdo kterou celebritu vyšňoří na předávání Oscarů a Zlatých palem. V Česku zdatně sekunduje Český lev.

O tom, co je in, rozhodují influencerky a influenceři na sociálních sítích. Kolekce v obchodech se střídají tak rychle, že to i české spotřebitele začíná nudit. Část hledá originalitu v sekáčích a vintage buticích, část objevuje autorskou módu a šití na míru. Módních návrhářů přibývá a zkoušejí to i ve světě. Nakupujeme online stejně jako běžný Američan či Francouz. A také my se začínáme ptát, kam móda a textilní průmysl spěje.

Pro inspiraci sahají designéři tradičně do minulosti. V posledním desetiletí se s tím nepárali a vzali to pěkně popořádku. V roce 2013 byly in šedesátky, o dva roky později sedmdesátky, pak zase osmdesátky.

Letos jsou zpátky devadesátky. A tak zase letí objemná saka a pláště přepásané širokými pásky, šaty do půli lýtek, nabrané rukávy, kůže či třeba vysoké shrnuté kozačky.

Tradičním evergreenem, který se v různých podobách neustále vrací, jsou zvířecí vzory. Akorát je nutné zvolit vždycky ten správný. Letos na podzim se vyvoleným stal had. Zdá se, že neprohloupí ti, kdo se věcí neradi zbavují, brzy se totiž zase mohou hodit. A také ti, kdo se trendy nenechají příliš vyvést z míry. Originalitu a styl si totiž v obchodě stejně nekoupíte.

VIDEO: Střípky z Instagramu. Skončil podzimní pražský fashion week Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

