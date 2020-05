Výtvarné umění je teď dobrá investice, navíc majitele těší, říká galerista

Vládní opatření kvůli šíření koronaviru vás připravila o jarní aukci. Proběhne místo ní náhradní dražba?

Ano, přesunuli jsme naši aukci na neděli 4. října, bude v Mánesu. Nabídneme hned několik mistrovských děl z různých českých i zahraničních sbírek. Sálové aukce pořádáme pouze dvakrát ročně a nabízíme v nich pouze omezený počet kvalitních vybraných uměleckých děl. Většinou kolem sta položek.

Už víte, jaká díla na podzim nabídnete?

Velmi cennou položku představuje olej s názvem Děti v trávě z roku 1933 od představitele české moderny Josefa Čapka. Aukce rovněž představí unikátní obraz od mistra šerosvitu a světla Jakuba Schikanedera Zimní květ z roku 1887, který byl po dlouhá léta veřejnosti nezvěstný. Dále budeme dražit hned několik vzácných děl od Františka Kupky. Jedná se například o jeho brilantně provedený obraz z roku 1897 Biblioman, který se řadí mezi jeho důležitou přípravnou studii k zásadnímu obrazu Biblioman nacházející se ve sbírkách Pražského hradu, nebo magické dílo La Voie du silence 1 (Cesta ticha 1) z roku 1898.

Pozornost sběratelů jistě přitáhne i František Tichý a jeho překrásný obraz Arlecchino z roku 1938, kde se autor inspiroval světoznámou Commedia dell’arte. Z moderního umění jsme zařadili například vzácné dílo autorky Věry Janouškové – Plotna, která dovařila. Dále nabídneme práce Emila Filly, Václava Špály, Kamila Lhotáka, Milana Grygara, Jiřího Hilmara nebo Běly Kolářové.

Přišli jste o značnou část příjmů, neuvažoval jste třeba o provozování internetových aukcí?

Nikoliv. Zaměřili jsme se na privátní prodeje kvalitních uměleckých děl významných českých i zahraničních umělců. Minulý týden jsme například prodali soukromému sběrateli excelentní obraz Emila Filly z roku 1947 za osmimístnou částku.

Přesto ale v současnosti panuje jistá ekonomická nejistota. Jakou vidíte ve vašem odvětví budoucnost?

Pevně věřím, že pozitivní. Česká republika je středoevropskou velmocí v prodeji uměleckých děl. To dokládají i naše skvělé aukční výsledky. Již jedenáct let nepřetržitě držíme aukční rekordy nejdráže prodaných obrazů v republice. Doufám, že tato tendence přetrvá a za těchto okolností se objeví i noví investoři a sběratelé, kteří se rozhodnou pro nákup umění.

V této turbulentní době je podle mého názoru výhodné nakupovat do sbírek nebo investovat právě do kvalitního umění. Je to jistá a stabilní komodita, která se nemění a ve většině případů její cena narůstá.

Galerista Vladimír Lekeš s olejem Františka Kupky Tvar modré (1913), který byl s cenou 57,5 milionů korun nejdráže prodaným dílem roku 2012.

O jaké autory je mezi investory zájem?

V současnosti na českém aukčním trhu dominuje František Kupka. Naší aukční síní prošlo několik jeho významných děl a na jeho prodej se specializujeme. Dražba každého Kupkova obrazu je velkou událostí. Na našich aukcích jsme dosáhli několika rekordních výsledků například obrazem Série C I. (Protihodnoty) z roku 1935 nebo Tvar modré z roku 1913. Dále je značný zájem o představitele česká moderny. Patří mezi ně právě Josef Čapek, Toyen nebo Josef Šíma.

A jak je na tom současné umění?

V poslední době vzniká okruh zájemců, kteří současné umění vyhledávají a nakupují. Je to nový trend. U mladší generace to zvlášť představuje jejich životní styl. Proto například v privátním prodeji úspěšně nabízíme a prodáváme díla dvou z nejvýraznějších mladých umělců českého původů, které i exkluzivně zastupujeme.

Jedná se o Hynka Martince a Jana Gemrota. Dílo Hynka Martince dosahuje mezinárodního uznání. Například nyní vystavuje s velkým úspěchem ve švédské a následně finské Národní galerii. Jan Gemrot má zase své publikum zejména v Německu.

Jakou ideální motivaci by vlastně kupující měl mít?

Obrazy, sochy a další umělecké předměty jsou specifickou investicí. Nekupují se pouze kvůli zhodnocení v budoucnu, ale i pro potěšení majitele. Investorům, kteří se v umění neorientují, bych si dovolil poradit diverzifikovat své finanční prostředky do několika komodit včetně investic do kvalitního umění. Náš mezinárodně zkušený tým odborníků jim rád poradí při sestavování sbírek, privátních či aukčních nákupech.

Vaše aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery v loňském roce dražila obraz za rekordních bezmála 80 milionů korun. Dalo by se podobné dílo v Česku prodat i dnes?

Veduta Oskara Kokoschky „Praha - Pohled z křížovnického kláštera“ z roku 1934 byla vrcholem naší říjnové aukce a vlastně i celé loňské aukční sezony. Obraz byl vydražen za 78,5 milionů korun, což je výsledek mimořádný i v mezinárodním kontextu. Význam obrazu dokládá i to, že je momentálně vystaven a dlouhodobě zapůjčen ve vídeňském Leopold Museum, kde se nachází nejkvalitnější sbírka obrazů Oskara Kokoschky na světě. Ale zpátky k vaší otázce. Ano, jsem přesvědčen, že toto dílo by našlo kupce i dnes.

Pořádáte také výstavy. Naposled jste ukázali grafické práce Joana Miró nebo oleje Jakuba Schikanedera. Jaké další výstavy máte na programu?

Většinou pořádáme tři až čtyři výstavy ročně, které se těší velké přízni a návštěvnosti. Velký úspěch měla výstava Jan Šíma – Jan Zrzavý: Obrazy ze slavných sbírek. Za pouhých dvanáct dní navštívilo výstavu téměř třináct tisíc návštěvníků, stejně navštěvovaná byla i výstava českého malíře Jakuba Schikanedera. V červenci a srpnu budeme pořádat v Mánesu samostatnou prodejní výstavu už zmíněného Jana Gemrota, který exceluje svým hyperrealistickým projevem a expresivním rukopisem. Pro veřejnost bychom rádi uskutečnili i několik komentovaných prohlídek za účasti malíře.