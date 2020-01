Vídeňské muzeum si od českého miliardáře půjčilo Kokoschkův rekordní obraz

Dva muži opatrně pokládají pečlivě zabalený obraz na dno bílé dodávky. Okolo nejsou žádní zakuklení policisté se samopaly, jako když se převáží například Věstonická venuše. Nikdo z kolemjdoucích netuší, že pod vrstvami bublinkové fólie se nachází historicky nejdráže prodaný obraz v českých aukcích, kterým je Praha - Pohled z křížovnického kláštera (1934) od malíře Oskara Kokoschky.

Dílo za bezmála 80 milionů korun bylo ještě před chvílí v bankovním trezoru v centru Prahy. Tam vyčkávalo tři měsíce od říjnové aukce společnosti Adolf Loos Gallery. A teď míří do Vídně. Jeho nový majitel, český miliardář, sběratel umění a mecenáš ho totiž poskytl k dlouhodobé zápůjčce do prestižního Leopoldova Musea, ve kterém se nachází světově nejkvalitnější sbírka obrazů Oskara Kokoschky a Egona Schieleho.

Dodávka se vydává na cestu. Podle plánu auto nesmí zastavit. Po nejstarší české dálnici cesta ubíhá rychle a hodinu po poledni už couváme k zadním vratům galerie. Obraz v doprovodu galeristy Vladimíra Lekeše, správce majitelovy umělecké sbírky a ochranky vyjíždí nákladním výtahem do druhého patra. Tady už čekají zaměstnanci galerie, aby v jakési vstupní prohlídce přesně zaznamenali stav šestaosmdesát let starého díla. Každý škrábanec či prasklina musí být v předávacím protokolu pečlivě popsány. Jednou, až se bude malba vracet majiteli, musí být její stav naprosto stejný. Restaurátorka vídeňské instituce však mnoho práce nemá a brzy konstatuje, že plátno i rám jsou v perfektní kondici.

Do Prahy utekl pacifisticky orientovaný malíř Oskar Kokoschka v roce 1934. Unikl před nacistickou propagandou, kterou v Rakousku odstartovala únorová občanská válka. Během čtyřletého pobytu v české metropoli namaloval šestnáct pohledů na město a především řeku Vltavu. Rozměrný olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl namalován jako druhý v pořadí. Krátce po Mnichovské dohodě musel opustit i Prahu. V pamětech na to vzpomínal: „Když jsem v říjnu 1938 s Oldou Palkovskou opouštěl Prahu navždy, měl jsem dojem, že v červáncích nad řekou vidím poslední hodinu Evropy. V Londýně jsem pak namaloval zpaměti poslední obraz Prahy, který jsem nazval Nostalgie.“

„Je poctou pro každé dílo a jeho majitele být zastoupen ve sbírkách tohoto světově prestižního muzea,“ řekl iDNES.cz ředitel Adolf Loos Gallery Vladimír Lekeš, v jehož aukci se obraz prodal a který také zápůjčku do Vídně osobně zprostředkoval. Zároveň dodal, že slavné Leopoldovo Museum projevilo o dílo okamžitě velký zájem.

I pro samotné muzeum se jedná o mimořádnou událost. „Pro nás je tato malba velmi důležitá hned z několika důvodů. Ve stálé expozici máme vystaveno sedmnáct Kokoschkových pláten. Kromě důležitých portrétů jsou to právě obrazy měst, kde pobýval. Máme jeho Drážďany, Vídeň a Amsterdam. A teď také Prahu. Jde doslova o záznam Kokoschkovy životní cesty,“ přiblížil pro iDNES.cz Hans-Peter Wipplinger, ředitel Leopoldova Musea, jehož branami ročně projde více než půl milionu návštěvníků.

Ve výstavním sálu č. 14 už je připravené místo, kde bude obraz několik příštích let viset. Nahradí malířovo zátiší s květinami. Společnost mu budou dělat dva jiné městské pohledy, konkrétně Vídeň od zámku Wilhelminenberg (1931) a Amsterdam - Kloveniersburgwal II (1925). Vedlejší zeď zdobí Kokoschkův Autoportrét u stojanu (1922) či podobizna rakouského skladatele Arnolda Schoenberga (1924). Teď už zbývá jen zaměřit a vyvrtat otvory pro zavěšení. Brzy je hotovo a snad každý v místnosti se touží u nového obrazu vyfotit.

O velkém významu zápůjčky obrazu svědčí i přítomnost české velvyslankyně ve Vídni Ivany Červenkové. „Jedná se o další kamínek do mozaiky intenzivních česko-rakouských vztahů. To naznačuje i nedávná návštěva znovuzvoleného rakouského premiéra v Praze. A jako velvyslankyně jsem velice hrdá na to, že jsme mohli Rakousku poskytnout tak skvělý obraz, který prostřednictvím jeho autora spojuje obě naše země,“ dodala.