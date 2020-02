RECENZE: Když je kniha horší než film. Vychází Najdi mě

10:54 , aktualizováno 10:54

Zrodil se kdysi televizní seriál, který sliboval pravidelnou dávku emocí. Kdyby autoři tohoto jedinečného sloganu svolili, spisovatel André Aciman by jej klidně mohl využít k propagaci svých románů. Láska dramatická, zakázaná, osudová, to je jeho. Potvrzuje to i nový román Najdi mě, který navazuje na prózu Dej mi své jméno z roku 2007.