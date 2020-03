Největší knižní distributor v problémech. E-shopy situaci nezachrání

„Naše společnosti Euromedia Group a Neoluxor procházejí v tomto čase dramatickým obdobím. Velkou naději v nás probudilo včerejší prohlášení vlády o jejím aktivním přístupu v podobě podpory firmám a podnikatelům, na které bude mít současná krize nejtvrdší dopad,“ uvedl v pátek za firmu Lukáš Novák.

„Spolu s prohlášením našich investorů o záchranném finančním balíčku nám umožňuje aktualizovat stanoviska a především je pak doplnit o slib, že budeme své závazky vůči vám a vašim firmám v rámci možností aktivně řešit, a to bez velkých odkladů,“ ujistil partnery Novák.

V původním, více strohém dopise, které na svůj Twitter umístil mimo jiné novinář Jaroslav Kmenta, však stálo, že společnost pozastavuje platby, aby mohla pokrýt vlastní závazky vůči zaměstnancům.

V praxi to mohlo a stále může znamenat, že se k nakladatelům do odvolání nedostanou platby za neuhrazené pohledávky z předešlých měsíců ani výnosy z aktuálních internetových prodejů knih. Nakladatelé nadále upozorňují, že se ocitají ve značně choulostivé situaci a podobné kroky by mohly vyvolat nebezpečnou řetězovou reakci, která způsobí další platební neschopnost.

„Jen to odstartuje, u malých nakladatelů okamžitě, dominový efekt v tom, že nebudou moci brzy platit ani oni nikomu dalšímu. Když své podnikání máte nastavené dlouhodobě v modelu udržitelnosti a nekomerčnosti, je tohle hodně svízelná situace,“ komentoval původní prohlášení společnosti Euromedia Joachim Dvořák, šéf nakladatelství Labyrint, které vydává například knihy Jaroslava Rudiše nebo Petra Síse.



Nakladatelství začínají upozorňovat na své vlastní e-shopy. „Naše tržby tvoří z drtivé většiny prodeje knih v kamenných knihkupectvích a na e-shopech, čili prodeje v klasické distribuci. Náš vlastní e-shop je spíše na přilepšenou a běžně generuje jednotky procent. Velmi podobně na tom bude velká spousta jiných nakladatelů,“ popisuje situaci Lukáš Růžička z nakladatelství Paseka, které v prosinci 1989 založil Ladislav Horáček.



„Pokud chce člověk v současnosti podpořit přímo nakladatele tím, že si kdekoli na internetu koupí knihu, tak to není ideální řešení – nevíme, kdy se k nám peníze dostanou. Když nakladatel prodá knihu přes vlastní e-shop, má celou částku ihned,“ dodává.

Další přední knižní distributor Kosmas zatím slibuje plnění závazků vůči obchodním partnerům. „Nehodláme pozastavit platby nakladatelům. Situace je však složitá. Máme 34 vlastních kamenných obchodů a ty jsou zavřené, spousta našich velkých obchodních partnerů nebude schopna dostát svým závazkům, tudíž ani my asi nebudeme schopni svým dodavatelům platit zcela standardně, ale neznamená to, že bychom v tuto chvíli platby pozastavovali,“ uvádí obchodní ředitel Ctirad Fuchs.

„Čekáme na další kroky vlády, je na ní, aby nastalou situaci řešila. Zdraví je však přednější,“ říká dál. Prodeje přes e-shopy podle informací Fuchse stoupají, lidé o knihy zájem mají, internetové prodeje však segment zachránit nemohou.