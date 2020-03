Svět knihy na podzim, Litery bez hostů? Jaro přichází o další kulturu

„Ceny Magnesia Litera zatím plánujeme předat v úterý 7. dubna, bez diváků, jen s nominovanými, patrně i jinde, než na Nové scéně, v úvahu připadá nějaké studio České televize, ale to může mít taky vývoj, pozitivním i negativním směrem,“ říká Pavel Mandys z pořádajícího spolku Litera.

„Jistého není momentálně nic, ale je dost nepravděpodobné, že by do 7. dubna povolili akce do pěti set účastníků. Posouvat ceny nechceme, protože nebude kam,“ vysvětluje dál.

V plánu byla také autorská čtení nominovaných autorů v Knihovně Václava Havla. V tuto chvíli se však přesouvají na internet. Ve středu se uskuteční první natáčení s Petrem Borkovcem, Petrem Koťátkem, Kamilou Hladkou a Veronikou Bendovou. Videa pořadatelé umístí na Facebook Magnesie Litery a v případě zájmu i dalších nakladatelství či autorů.

Pro formu online vysílání se rozhodli organizátoři Velkého knižního čtvrtka (VKČ), který prozatím posílá patnáct literárních novinek alespoň do e-shopů. Ve čtvrtek 19. března se měla konat v Uměleckoprůmyslovém muzeu beseda s jednotlivými autory, jeho prostory byly však z nařízení vlády uzavřeny.

„Všechny tituly budou do knihkupectví zavezeny, a jen co knihkupci znovu své kamenné obchody otevřou, budou k dispozici,“ informuje pořadatel VKČ Ctirad Fuchs. Besedy se zúčastní Irena Dousková, Petr Stančík, Ondřej Hübl, Ondřej Štindl nebo Radek Kedroň. Živý online stream bude možné sledovat ve čtvrtek od 17 hodin na sociálních sítích.

Zrušené jsou také jarní návštěvy zahraničních autorů. Nakladatelství Argo nepřiveze autorky Sarah Perryovou ani Julii Boydovou. Zrušené jsou také akce s britským detektivkářem Danielem Colem, nepřijede ani polský autor Dominik W. Rettinger, autor knihy Elizino tajemství o nucení prostituci v Osvětimi. Zdali bude zrušena i dubnová návštěva Jo Nesboa, hvězdy severské krimi, prozatím nakladatelství Albatros Media neoznámilo.

Nakladatelé se v těchto dnech snaží čtenáře vyzývat k domácímu čtení. „V současné době plánujeme výzvu #ctemedoma. Chceme inspirovat lidi k tomu, aby čas využili produktivně – aby si doplnili znalosti a strávili čas s dobrou knihou. I takovou, kterou třeba kvůli náročnosti odkládali,“ říká Radek Štěpánek z nakladatelství Host.

V nakladatelství Euromedia pak pracují na autorských čteních po internetu, které by se vysílaly prostřednictvím Instagramu. „Konkrétně na Luxor IGTV v délce do 10 minut. Rovněž plánujeme živé vysílání na stejné síti s tipy na knihy a živým kontaktem pro čtenáře a čtenářky, kde si budeme moci popovídat o tom, co čtou, a nabídnout tak interakce s jinými lidmi,“ informuje PR manažerka společnosti Helena Frantová.

Se čtením prostřednictvím internetového vysílání už někteří autoři začali sami. V posledních dnech na Instagramu předčítala třeba herečka Tereza Ramba ze své debutové knihy DobroDruhům.