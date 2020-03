Michal Viewegh vydá na apríla román o unaveném novináři Leopoldovi

Na apríla vyjde nový román Michala Viewegha, a ačkoliv to není vtip, humor by mu chybět neměl. „Je to můj pokus o humoristický román. Sám jsem se u psaní nasmál, což je první krok k tomu, aby se zasmál i čtenář,“ říká autor.