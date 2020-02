Na jaře do Prahy zavítá Jo Nesbo i milovník úhořů Svensson

Hole se však na scénu nevrátí, půjde o samostatný příběh stojící mimo ságu. Setkání s autorem, který je ve své domovině známý také jako hudebník a talentovaný sportovec, se uskuteční 22. dubna od 16 hodin v Centru současného umění DOX. Slibuje autogramiádu spojenou s besedou.

Z autorů spadajících pod křídla vydavatelského domu Albatros Media na jaře dorazí ještě Dominik W. Rettinger, který uvede knihu Elizino tajemství. Otevírá v ní téma prostituce v koncentračních táborech. Příběh, který čerpá ze skutečnosti, zasadil do Osvětimi a jeho hlavní hrdinkou je mladá Eliza, která pracovala v tamním nevěstinci Essesmanski.

Události druhé světové války přibližuje i britský novinář Jack Fairweather, který dorazí v květnu na Svět knihy. V knize Dobrovolník vypráví o osudu Witolda Pileckého, zapomenutého hrdiny, který se v roce 1940 infiltroval do Osvětimi, aby dva roky shromažďoval informace o nacistických zločinech.

Májové literární vody rozvíří ještě Patrik Svensson s Tajným životem úhořů. Jeho kniha o životě pozoruhodného tvora, který vydrží na souši až šest dní, zaznamenává nezvyklý mezinárodní úspěch. Práva byla prodána už do 33 zemí a autor za knihu loni získal prestižní Augustovu cenu.

Nejen Albatros Media však letos na jaře přiváží do Česka zajímavé hosty. Už 19. března v rámci Velkého knižního čtvrtka přijíždí do Prahy Angličanka Sarah Perryová, která svůj třetí román Melmoth zasadila do Prahy. Společně s jinými spisovateli se představí v Uměleckoprůmyslovém muzeu od 17 hodin.

V plánu je také návštěva badatelky Julie Boydové, které nedávno vyšel román Cestovatelé ve třetí říši. Sleduje v něm osudy cizinců, kteří před válkou prošli Německem a mohli sledovat vzestup nacismu na vlastní oči.

„Když chcete vědět, jak vypadal opravdový život v historii, není lepší cesty, než se ponořit do dopisů, deníků a zápisků z té doby. Nejcennější bývají ty, které nebyly původně určené ke zveřejnění. Právě v rukopisech, které můžete najít i na své vlastní půdě, se skrývá ta pravá, syrová a nefiltrovaná historie čekající na své objevení,“ říká Boydová, která v Německu strávila část svého života jako manželka diplomata. Setkání s ní se uskuteční 20. dubna od 19 hodin v Knihovně Václava Havla, následující den je v plánu autogramiáda.