Kultovní léčebná kůra. Do Prahy přijedou příští rok The Cure

The Cure vznikli v roce 1978, vydali třináct studiových alb, mimo jiné milníky jako Pornography, The Head On The Door, dvojalbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me nebo pomník Disintegration, dle mínění mnoha fandů – a také Erica Cartmana ze South Parku – nejlepší album všech dob.

Na nové album se stále čeká, ale jak se nechal Robert Smith před časem slyšet, v plánu jsou hned dvě alba The Cure a také jeho noisově laděná sólovka.

Jejich zvuk vychází z punku, mísí se v něm novoromantická zdobnost a dekadence s gotickou depresí. Sebezpytné texty, Smithův naříkavý hlas a hudba jedním dechem povznášející i drtivá. Taneční rytmy, zasněné plochy, perlivé kytarové linky a atmosférické klávesové plochy. Nezaměnitelný originál a jedna ze skupin, která opravdu snese označení kultovní.

Kapela dorazí v aktuálním složení Robert Smith (zpěv, kytara), Simon Gallup (baskytara), Jason Cooper (bicí), Roger O’Donnell (klávesy) a Reeves Gabrels (kytara).