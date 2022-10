RECENZE: Hudba, v níž zabloudíte. Na The Cure je čas stále krátký

Koncert The Cure v O2 areně, 24. 10. 2022 | foto: Tomáš Krist , MAFRA

Našli snad The Cure, věrni svému názvu, lék na stárnutí? Tedy alespoň to psychické? Tělesná schránka nehraje roli, duch jejich hudby je stále mladý, zcela nadčasový. Trendy ať si velí, co chtějí. Ale rozezní-li se předehra Plainsong, jihnou pamětníci i mladší ročníky.