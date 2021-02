Tata Bojs pokřtí album Jedna nula speciálním OnLive koncertem

Ač Tata Bojs museli odložit plánované turné k albové novince Jedna nula na podzim letošního roku, spojí se s fanoušky alespoň virtuálně akcí JEDNA NULA OnLive. Právě tak zní totiž podtitul právě oznámeného speciálního online koncertu, který proběhne 21. února v Airship Online Studiu DOX+ a bude v lecčems výjimečný.

„Reakce fanoušků na desku Jedna nula nás mile překvapily a v podstatě to byli oni, kdo nás přiměl k rozhodnutí udělat druhý živý stream v téhle divné pandemické době, když se dožadovali živého provedení písniček. První OnLive koncert proběhl v květnu z Divadla v Celetné, byl to akustický koncert a byl specifický tím, že jsme diváky obrazně řečeno posadili do sedadel v divadle a mohli jsme s nimi živě komunikovat.



Tentokrát ale chystáme náš klasický velký rock’n’roll s hosty a speciálně upravenou scénou v sále DOX+ a tento koncert nebude mít na rozdíl od Celetné benefiční přesah. I když vlastně, jak se to vezme. Mohla by to být benefice za záchranu zachování Tata Bojs,“ směje se frontman Tata Bojs Milan Cais.

„Tuhle akci vnímáme jako malou náplast za přesunutý březnový koncert v O2 Universum, který měl zakončit celé turné a měl být pražským křtem alba Jedna nula. Tak to pokřtíme aspoň takhle.“

Fanoušci navíc dostanou během přenosu unikátní možnost sledovat veškeré dění včetně toho, které obvykle probíhá „za oponou“. „Scéna bude situovaná do kruhu pomocí takových věží – menhirů z prázdných beden od techniky. Do takto vymezeného prostoru soustředíme veškerou pozornost a zároveň přiznáváme přítomnost a ukazujeme práci všech našich spolupracovníků.

Koncerty i kultura obecně nejsou jen lidi na pódiu, ale je to celý tým, bez něhož by žádná akce nemohla proběhnout a my je všechny chceme tentokrát vtáhnout pěkně do dění na scéně. Stanou se společně s námi aktéry i diváky zároveň. Pomyslným středobodem scény je obří diskokoule symbolizující pro všechny účinkující v kruhu diváka a posluchače. K ní se upírá veškerá pozornost,“ vysvětluje Cais.

Vstupenky na online křest jsou v prodeji prostřednictvím portálu GoOut, prvních tři sta za zvýhodněnou cenu 350 Kč. Poté budou standardní vstupenky v prodeji za 450 Kč. Zároveň je možné zakoupit také vstupenku za 700 Kč s podtitulem „díváme se dva nebo celá rodina“ a speciální kategorie vstupenek za 1000 Kč je určena pro opravdové srdcaře, kteří chtějí podpořit kapelu nad rámec nabízených možností.