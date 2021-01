První koncert byl pro mě zvláštní křest ohněm, tvrdí Milan Cais z Tata Bojs

Nedávno vyšlo vaše jubilejní desáté album Jedna nula. Prvním počinem bylo Šagali Šagáli z roku 1991, což bylo tři roky poté, co jste založili kapelu. Jak na tu dobu vzpomínáte?

To jsme byli ještě s Mardošou (baskytarista, pozn. red.) děti, kapelu jsme zakládali v páté třídě na základce zatím tím, že jsme o ní snili. Naše vzory byly The Clash a Sex Pistols. Ale rozjeli jsme to pořádně až v roce 1987, když Mardoša dostal k Vánocům baskytaru. Má ji dodnes a pořád na ni hraje. Tehdy jsme ji nějak zapojili přes magneťák a začalo to hrát. Původní klubovnu v suterénu u nich doma jsme přestavěli na zkušebnu a začali jsme tam dělat brajgl. Za chodu jsme se učili hrát na nástroje a zkoušeli skládat první písničky.

Deska Šagali Šagáli je z velké části živý záznam koncertu. Olda Šíma z vydavatelství Black Point, který se pro to tehdy nadchnul, říkal, že nemá smysl chodit do studia, že nás musí zaznamenat, jak působíme naživo, protože v tom je naše síla. Šagali Šagáli byl taneček, kterým jsme vždycky vstupovali na pódium. Vymysleli jsme si ho ve škole mezi lavicemi o velké přestávce.