Lidé si určí i potlesk, říká o interaktivním koncertu Tata Bojs Milan Cais

Jak bude celá akce vypadat?

Bude to tak trochu překvapení i pro nás. Ten nápad vznikl někdy na začátku karantény, kdy ještě nebyla taková přísná nařízení. Jeli jsme se s Dušanem Neuwerthem podívat do Vrchlabí na zvukový systém, který bychom eventuálně někdy v budoucnu využili. Při návratu jsme si povídali o tom, jak to teď všechno bude, že budou zrušené koncerty. A už v té době, což jsou více než dva měsíce zpátky, vznikl nápad na tenhle koncert. Že bychom udělali stream trochu nestandardně. Různě jsme si o tom povídali, začínalo to bobtnat a pak mi došlo, že ideální možnost, kde takovou akci uspořádat, je Divadlo v Celetné. Každý rok na jaře tam totiž hráváme benefiční koncert pro nadační fond Šestý smysl. Spolupracujeme s ním už léta, měli jsme naplánovaný koncert právě na 13. květen, a jelikož byl vyprodaný, říkali jsme si, že by bylo fajn, aby o něj lidi nepřišli. Takže jsme to začínali vymýšlet. Mezitím se rozjela řada jiných streamů a online koncertů. Taky jsme měli nějaké nabídky, ale chtěli jsme to zkusit po svém. Aby datový tok šel oběma směry, i od lidí zpátky ke kapele, a byla možnost interakce.

S kým jste koncert připravovali?

Se společností AV Media, jejíž ředitel s námi seděl v autě, když jsme jeli do Vrchlabí. V další fázi jsme se ještě spojili s Brainz Studios, kteří to celé natočí a vzali si na starost koordinaci akce. První interakce s fanoušky začala na našem Facebooku, kde dostali možnost vybrat si písničky, které se stanou obsahem VR brýlí (brýle zobrazující virtuální realitu – pozn. red.). Ty pak nadační fond Šestý smysl spolu s námi rozveze zdravotníkům do střešovické nemocnice. To je bonus akce. Jinak je tu maximální snaha fanoušky přenést za námi a vzít je co nejvíc do hry. Na pódiu za námi budeme mít velkou LED půlkruhovou stěnu, na níž se v okýnkách budou zobrazovat lidi, kteří budou v tu chvíli připojeni. Oni budou vidět nás a my budeme vidět je. Primárně tuto možnost dostali lidé, kteří si koupili lístek na ten náš plánovaný „klasický“ koncert. Jsme s nimi v elektronickém kontaktu, komunikujeme s nimi a nabídli jsme jim možnost vrácení vstupného, nebo možnost převést tu částku za lístek na konto nadace Šestý smysl. Většina z nich se rozhodla nám ty peníze nechat, což je moc fajn.

Čili na ledce budou tváře těch, kdo si předem koupili lístky?

Ano, je jich zhruba dvě stě, ale samozřejmě není možné, aby se tam zobrazovali všichni najednou. Takže se tam budou střídat menší skupinky zhruba po dvaceti až třiceti lidech, z nichž si vždycky vybereme jednoho, se kterým bychom po písničce prohodili pár vět.

Jak to bude technicky fungovat?

To nechávám na odbornících. My jsme přišli s tímhle nápadem a konceptem, měli jsme schůzku s AV Media, Brainz a dalšími lidmi a tam se to celé upeklo. Koncert bude k vidění na stránkách https://tatabojsonlive. cz, kde bude i největší možnost zmíněných interakcí. Lidi budou mít možnost vybrat si úhly pohledu kamer, ovlivňovat playlist a třeba i určovat intenzitu potlesku. Na zkoušení budeme mít dva dny, takže doufáme, že to celé klapne tak, jak jsme si to vymysleli.

Co bude s Tata Bojs dál?

Intenzivně pracujeme na nových písničkách, ještě před karanténou jsme stihli natočit všechny instrumentace pro čtyři nové skladby. Jedna už je komplet smíchaná, chtěli jsme k ní už na jaře udělat klip a vypustit ji do světa. Což teď moc nejde, ale hned jak to bude možné, půjde ven. V listopadu by snad měla být nová deska na světě. Pak uvažujeme o dalších koncertech, turné a podobně.

Máte už v hlavě koncepci nové desky?

Zatím máme vícero témat. O nějakém jednotném konceptu je ještě předčasné mluvit, což samozřejmě neznamená, že se později nevyloupne. Chceme udělat album s deseti písničkami, protože to bude naše desátá řadová deska a měla by vyjít na konci druhé dekády. Zatím máme písničku, která trochu abstraktní formou glosuje stav společnosti, pak jsme udělali skladbu o genetickém inženýrství, o velkém třesku a jedna z novinek se jmenuje Minoritní, což je hravou formou zpracované téma minorit. Mardošův text plný různých legračních přirovnání. Dvě z nich zazní i ve středu v osm večer v Celetné na streamu.