Tata Bojs vydávají znovu Biorytmy a zvou na „nových písní test“

Pomalu se z toho stává vítaná tradice – co podzim, to nová LP reedice z diskografie Tata Bojs. Po předloňském 2LP Futuretro a loňském dvojvinylu Nanoalbum letos dojde na Biorytmy. Dvojalbum vyjde 1. listopadu a stejně jako předchozí se dočká i koncertních křtů.

Ty budou zároveň živým testem několika nových písní. Miniturné s výmluvným názvem Křest & test! s podtitulem „staré desky křest, nových písní test“ zavítá postupně do Brna (Sono Centrum, 3. 12.), Prahy (Divadlo Archa, 12. 12.) a Olomouce (S-klub, 20. 12.). Předprodej odstartoval 1. října.

„Prvotní impuls pro plánované miniturné Křest & test! sice dala reedice Biorytmů, ale zároveň jsme nechtěli, aby to po těch všech reedicích a oslavách třiceti let vypadalo, že poslední měsíce a roky pořád jen čerpáme z minulosti a nic nového nevzniká. Což by se po výstavě v DOX, která nás trochu zdržela od vydání nového alba, mohlo zdát. I tak ale už nějakou dobu průběžně pracujeme na nových písničkách. Proto jsme se rozhodli je zkusit premiérově zahrát už teď a otestovat si je naživo před lidmi,“ vysvětluje Milan Cais.

Album, z nějž vzešly oblíbené koncertní pecky Attention aux hommes! či Růžová armáda, bude hrát prim i na koncertech miniturné.

„Biorytmy sice nepřehrajeme celé, jako to bylo v případě Futuretra, ale určitě bude playlist hodně zaměřený na písně z tohoto alba. A pokusíme se vybrat i ty, které jsme na koncertech v posledních letech moc nehráli – Dubová psychóza, B. M. O. nebo Tanečnice.

Chystáme opět novou scénu, jejíž součástí bude i moje socha, která byla k vidění na naší výstavě TATA 30JS v DOXu. Zároveň bych chtěl s LED moduly pracovat trochu jinak než v minulosti. Projekční plocha bude rozdělená do více úrovní vertikálně i horizontálně, aby vznikaly nečekané průhledy,“ dodává Milan Cais.

„Jelikož mají Biorytmy opět delší stopáž, než bývala v době vinylové běžná, vyjdou na 2LP. Ovšem na rozdíl od reedic Futuretra a Nanoalba jsme tentokrát využili čtvrtou stranu k bonusům, které se přímo vážou k období a složení kapely v době Biorytmů. Jsou to sice verze písniček z Futuretra, respektive Ukončete nás...!, ale značně překopané.

Dále došlo i na Cyberkartáč z podzimu 2002, z velké části elektronický track, kde byl jako hlavní vokál použit sampl našeho prvního kytaristy Marka Padevěta z naší debutové desky Šagali šagáli. Oba vinyly budou v zelenkavě průhledném provedení, které koresponduje s obalem alba. Zdůrazníme tak, že je to naše nejvíc bio deska,“ doplňuje Mardoša.

Dále si skupina pro své fanoušky nachystala i speciální balíček věnovaný výročí listopadu a sametové revoluce. Bude obsahovat čerstvě na 2LP vydané Biorytmy, výpravný TATALOG, 2CD Šagalí léta s ranými nahrávkami a klíčenku na cinkání. Celý set bude za symbolickou cenu 1989 Kč.