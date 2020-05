OBRAZEM: Hudebníci děkovali vědcům z ČVUT před virtuálním publikem

Opatření proti šíření koronaviru postupně slábnou, lidé se začínají vracet do práce a děti do škol. Jenže tam na ně...

Rodiče dostanou ošetřovné do 30. června, i když dítě nepošlou do školy

Rodiče s dětmi do třinácti let budou mít nárok na ošetřovné až do konce června, i když své dítě nepošlou do mateřské...