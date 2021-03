VIDEO: Queenie k oslavě 15 let představují nový videoklip Somebody to Love

Zbrusu nový videoklip, který můžete na iDNES.cz zhlédnout v premiéře, vytvořila skupina Queenie ve spolupráci s videoprodukční společností lifeREPORT.



Somebody to Love je písní legendární britské skupiny Queen, jež letos také slaví výročí svého založení, a to 50 let. Píseň byla vydána 12. listopadu 1976 a vyšla na albu A Day at the Races, které vzniklo ve stejném roce. Autorem Somebody to Love je Freddie Mercury. Hlavním motivem k napsání písně byl prý Freddieho obdiv k americké soulové zpěvačce Aretě Franklin.



Podobně jako Bohemian Rhapsody z předchozího alba A Night at the Opera má i Somebody to Love složitou melodii a překvapivé vrstvení vokálních stop. Oproti Bohemian Rhapsody však výslednou podobu Somebody to Love ovlivnily gospelové sbory. Díky technice vrstvení vokálů vzbudili Freddie Mercury, Brian May a Roger Taylor dojem, že jejich tři hlasy ve skutečnosti tvoří mnohohlasý sbor. Právě díky této „iluzi“ se píseň proslavila.

Somebody to Love se stalo jednou z nejznámějších písní kapely Queen. Oblíbila si ji i řada dalších interpretů, kteří vydali své cover verze. Není tak žádným překvapením, že píseň pravidelně zařazuje do svého repertoáru i česká kapela Queenie. Tu založil v roce 2006 Michael Kluch, frontman a interpret Freddieho Mercuryho. Za svou patnáctiletou existenci si Queenie připsali mnoho úspěchů. Mezi ně patří například vystoupení na oficiální oslavě narozenin britské královny Alžběty II. či nominace Michaela Klucha na Cenu Thálie za titulní roli v muzikálu Freddie.

Přestože výročí zastihlo kapelu v nelehkém období, její členové nezahálí. Momentálně kapela Queenie připravuje online koncert The Show Must Go Home, který odehraje v pátek 9. dubna 2021 od 19 hodin. Získat na něj můžete také vstupenky zdarma, pokud jste členy iDNES Premium a budete mít štěstí.