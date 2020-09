První velký koncert v O2 areně nebude. Queenie ho odehrají v roce 2021

Všechno začínalo vypadat docela nadějně. Ministerstvo zdravotnictví vydalo novou hygienickou vyhlášku, která upravuje počet diváků na hromadných akcích sportovního, kulturního a společenského charakteru. Umožňovala rozdělit větší arény na jednotlivé sekce a možnost naplnit až 80 procent kapacity haly.

Ačkoli byly oba koncerty v O 2 areně Queen Relived vyprodané, pořád by se do kapacity podle nové vyhlášky vešly. O 2 arena byla připravená. Aréna se dá sektorově vyřešit, klimatizaci mají bez vnitřního okruhu. „Vycházelo by to na 40 metrů krychlových vzduchu na jednoho diváka, což nemáte třeba ani ve Vagonu, kde s oblibou historicky vystupujeme,“ říká producent kapely Martin Zoubek.

Bohužel se do vyhlášky dostala jedna věta, která všechno zhatila: „Jedná-li se o akci s živou hudební produkcí uvnitř, není možné zřizovat sektory vymezené pro stání.“ V tu chvíli si pořadatelé Queen Relived začali uvědomovat, že akci asi nebudou schopní uskutečnit.

Pro koncert se plánovala velká pódiová show

O vizuální stránku pódia a show se staral designér Martin Hruška, který má za sebou spolupráce s hvězdami české i světové scény. Podílel se na koncertech Marpa, Leoše Mareše nebo Lucie, ale o jeho služby měli zájem i AC/DC, Nazareth nebo Madonna. Vymyslel velkou pódiovou show, na kterou by kvůli dvoumetrovým molům sedící diváci pod pódiem neměli šanci vidět.

„Měsíce jsme jednali, podíleli jsme se na nastavení strategie pro realizaci hromadných akcí, ale díky té větičce nakonec naše koncerty realizovat nemůžeme,“ říká Martin Zoubek, který alespoň doufá, že se jim podařilo pravidla nastavit pro další pořadatele. „Pětadvacet procent našeho koncertu bude probíhat na molech uprostřed arény, takže by sedící diváci museli koukat za sebe, jiní by možná vůbec neviděli. Utrpěla by tím celá show i prožitek vás diváků.“