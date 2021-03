Show musí pokračovat. Skupina Queenie odehraje velký online koncert

Pro svůj online koncert zvolila kapela název The Show Must Go Home. Jde o parafrázi na slova písně Freddieho Mercuryho a skupiny Queen, song The Show Must Go On. Právě legendární britské kapele vzdávají Queenie hold a novinkou reagují na přání fanoušků, kterým chybí živá kultura.

„V přísných opatřeních setrváváme celý rok a východisko je stále v nedohlednu. Prach padá na místa, kde jsme byli zvyklí se potkávat, i na naše duše. Proto chceme fanouškům zpestřit současné šedé dny,“ popisuje okolnosti online koncertu frontman Queenie Michael Kluch.

„Show musí pokračovat a my chceme vyslat jasný signál, že život nekončí. Stále je se nač těšit a pro co žít,“ dodává s tím, že nepřenositelnost živého koncertního zážitku do domácího prostředí si Queenie dobře uvědomují. Proto se rozhodli pro jiné pojetí.

Nepůjde tedy o běžný stream sestavený jen z pásma písní. The Show Must Go Home přenese diváky přímo na jeviště, kde skupina postaví část scény z chystaného projektu Queen Relived. „Ti, kdo mají vstupenky na jeden z koncertů v O2 areně, se však nemusí bát. Nebude to stejné. Jen předvedeme představu koncertního zážitku 21. století, byť online,“ líčí.

Před dvanácti kamerami Queenie zahrají slavné písně v původních aranžích a nabídnou i pohled do zákulisí včetně technických příprav či šaten. Vstupenky na online koncert lze zakoupit v ceně od 350 do 450 korun.