VIDEO: O5 a Radeček v novém klipu oslavují bratrství a přátelství

Do videoklipu se zapojily známé osobnosti se svými sourozenci a dvojice, které k sobě profesně nebo přátelsky patří. Se svým bratrem se v klipu objeví zpěvačka Lucie Bílá, herec Jan Čenský, bratři Neckářové, Homolové nebo Timkovi z kapely No Name, Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, Lucie Borhyová s Reyem Korantengem, kamarádky Martina Pártlová, Veronika Arichteva a Nikol Štíbrová a mnoho dalších.



„Chceme rozvíjet a posilovat rodinné vztahy nejen na úrovni sourozenců, ale taky připomínat hodnotu přátelství. Je to pro nás hodně blízké téma, protože kapela je naše druhá rodina, vždyť spolu hrajeme už pětadvacet let. Díky kapele mám kromě Ondry další tři bráchy,“ říká zpěvák Tomáš Polák.



V průběhu letošního roku bude kapela také zveřejňovat nové písně z připravovaného EP. Na květen pak muzikanti z jesenických hor chystají pět největších koncertů v pětadvacetileté historii. Turné pod širým nebem proběhne v Olomouci, Brně, Praze, Ostravě a Plzni.