VIDEO: Ó hory, ó hory. O5 a Radeček spojili síly s Radkem Jarošem

Kromě klipu si kapela připravila další aktivity spojené s tématem písně. Navazuje tak na úspěch projektu BRA3, tentokrát se však místo bratrství věnuje právě horám a všem, kteří mají kopce ve svém srdci. Patronem projektu se stal nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš.

„Písní o horách jsme chtěli udělat radost všem, kteří mají nadhled, na věci se rádi kouknou seshora a nebojí se do toho občas šlápnout. Chceme oslovit všechny, kteří se na hory vydávají v zimě nebo v létě, na túry, výšlapy, pěšky i na kole nebo prostě za čímkoliv, co mají rádi. My sami k horám máme velmi intimní vztah, vždyť všichni pocházíme z Jeseníků,“ připomněl zpěvák Tomáš Polák.

Kdo jiný by měl být patronem takového projektu než právě Radek Jaroš, nejznámější a nejúspěšnější český horolezec současnosti, kterému kamarádi horolezci přezdívají Radeček. Stal se 15. horolezcem na světě a prvním Čechem, který vystoupil na všech 14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2019 dokončil výstupy na nejvyšší vrcholy všech kontinentů. „Společně s Radkem máme připravenou výzvu Český Everest, která bude motivovat ke zdolávání českých vrcholů, k pohybu a sdílení zážitků,“ prozradil Polák, přičemž odměnou by měl být společný výstup do hor s Radečkem Jarošem a Radečky.

Titulní hitovka Hory se nyní dočkala vizuální podoby. Režie klipu se ujal Jakub Mahdal a během natáčení vznikla jednoduchá choreografie na refrén singlu, která aktuálně rezonuje i na sociálních sítích. „V létě jsme měli spoustu koncertů a vždycky když začneme hrát Hory, lidi zpívají a napodobují náš tanec. Třeba se z toho stane taková česká Macarena,“ směje se Tomáš Polák.

Kapela chce fanoušky a milovníky hor do projektu zapojovat celý rok. Má pro ně připravené různé soutěže, společné výšlapy, výzvy na sociálních sítích a spoustu dalších aktivit včetně speciálního merche s vychytávkami do hor. Vrcholem projektu bude koncertní šňůra, která se bude konat kde jinde než na horách. Konkrétní místa a termíny kapela zveřejní do konce září.