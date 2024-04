Stres jsem řešil alkoholem a léky, přiznal frontman skupiny O5 a Radeček

Skupina O5 a Radeček zažila velký úspěch v roce 2003. Následoval ovšem pád. „Rádia nás nehrála, nedařilo se nám, na akce nás nezvali a když, tak na nejhorší čas, na plakátech jsme byli – a další,“ vzpomíná Polák.

Z vydavatelství jim před třetí deskou řekli, že s nimi končí. Příčinou mohly být i hlasové potíže, které v té době zpěvák Tomáš Polák měl, především kvůli zvětšeným krčním mandlím.

„Pět let jsem měl chronické problémy s krkem. Operovali mi nosní přepážku, vytrhli mandle. Není to zdravotně nejlepší, co člověk může udělat, protože ten filtr teď chybí. Ale pro zpěv to bylo zcela zásadní a kdyby k tomu nedošlo, tak myslím, že už bychom nehráli,“ popisuje zpěvák.

Reflux Stav, kdy se refluxát (žaludeční šťávy) vrací jícnem nahoru nad úroveň horního jícnového svěrače do dýchacích cest. Způsobuje záněty v horních dýchacích cestách. Často je podkladem refluxu psychosomatika – život ve stresu, pod tlakem, nedostatek spánku. Léčba musí být komplexní, celá změna životního stylu.

Dostali šanci od dalšího vydavatelství a s hitem Vloupám se to vyšlo. „V roce 2015 přišla nová paní foniatrička a začali jsme řešit hlas komplexně. Ona poprvé vyslovila něco, o čem jsem nevěděl, a to byl reflux,“ rekapituluje zpěvák.

Reflux, který postihoval horní cesty dýchací, mu způsoboval časté záněty. Léčba zabrala, ale po čase, když úspěch kapely nabral na obrátkách, se reflux vrátil. Polák navíc prodělal infekční mononukleózu, po níž trval únavový stav. Začal pitím zahánět strach, že na pódiu selže. „Alkohol proti úzkosti zabírá, takže jsem byl zvyklý si sednout a panáka na stres si dát,“ přiznává.

Nakonec mu diagnostikovali Barrettův jícen, což je onemocnění, které dlouho neléčené může vést až ke zhoubnému bujení. „To mě samozřejmě hrozně vyděsilo. Dostal jsem se do začarovaného kruhu. Člověk se napije, aby se tolik nebál, ale alkohol zase refluxu škodí,“ popsal.

Lékaři mu doporučili kvůli refluxu se vzdát alkoholu, kávy, sycených nápojů, sladkostí a dalších věcí a s psychiatrem řešit zvládání stresu. Zpěvák ale odmítl brát antidepresiva.

Vše vyvrcholilo loni na největším turné kapely, kdy stres byl tak silný, že ho začal řešit nejen alkoholem, ale i prášky. „Nikdo v kapele to nevěděl. Moje žena na to přišlo náhodou, protože je našla. Strašně se toho lekla a já jsem ji v životě neviděl takhle zoufalou, zklamanou a nešťastnou,“ vzpomíná Polák.

Až tato událost ho donutila začít s psychoterapií, užíváním antidepresiv a zodpovědném přístupu k léčbě. Díky tomu v současnosti už nemá problém s hlasivkami a antidepresiva může postupně vysazovat. „Jsou lepší a horší dny, ale těch lepších je výrazně více. Fakt si to moc užívám. Mám tři děti, které jsou zdravé a fantastické. Mám skvělou ženu. Skvělou rodinu, bráchu, mámu a kapelu a v ní skvělé kluky. Já jsem spokojený,“ dodal Tomáš Polák.