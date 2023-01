HUDBA 2023: Přijede bývalý Pink, zakousne se Pantera a ztratíme se v Edenu

V hudbě nás tento rok čeká jakási „trilogie“, tedy hned tři vyprodané koncerty zpěváka Marka Ztraceného na pražském fotbalovém stadionu v Edenu. Ztracený prožívá zenit své kariéry, přičemž zájem o jeho vystoupení podpořilo jeho oznámení, že po zdolání Edenu si hodlá dopřát pauzu. Jak dlouhou a co přesně za tímto rozhodnutím stojí, dosud není úplně jasné. Snad bude úřadující Český slavík sdílnější po 18. červnu, kdy odehraje poslední ze tří koncertů.

Ne přestávkou, ale rovnou koncem koncertování a podle všeho i studiové činnosti „vyhrožuje“ i Roger Waters, bývalý člen Pink Floyd.

V rámci turné This Is Not A Drill vystoupí 24. a 25. května v O2 areně a kromě novějších kompozic doveze i největší hity z repertoáru své druhdy domovské kapely. Hudebně, zvukově i vizuálně to bude ekvivalent Cameronova Avatara. Co se týče nejmodernějších technologií, je Waters podobný perfekcionista jako Železný Jim.

Ještě jednou, konkrétně 10. června, se rovněž do O2 areny přijedou rozloučit pomalovaní Kiss a velké otazníky budí chystaný koncert metalových veteránů Judas Priest a Ozzyho Osbournea. Vzhledem ke zvěstem o stále se horšícím zdravotním stavu druhého jmenovaného není vůbec jasné, zda a jak se vystoupení uskuteční. Naplánované je nicméně na 19. května.

A 12. června dostaneme odpověď na otázku, jak to hraje obnovené kapele Pantera v sestavě se Zakkem Wyldem s kytarou a Charliem Benantem za bicími. Koncem září pak O2 arena zažije něco dosud nevídaného. Slovenská hiphopová trojice Kontrafakt v čele s raperem Rytmusem představí show, jaká se v těchto prostorách prý dosud neodehrála.

Pokud jde o chystané desky, letos se snad konečně dočkáme čerstvého počinu od The Cure, nazvaného Songs Of A Lost World, z něhož kapela už dala ochutnat na koncertech. Po neskutečných dvaceti letech by se měl se zbrusu novým písňovým materiálem přihlásit rovněž Peter Gabriel.

Hovořilo se o tom, že album s názvem I/O vyjde ještě do konce roku 2022, ale někdejší frontman kapely Genesis je další z party puntičkářů stokrát přehazující v ruce každý tón či úder do bicích, takže se, pevně doufejme, dočkáme až letos. U Gabriela je člověk zvyklý na prvotřídní kvalitu, čili je na místě očekávat desku, do níž bude radost pronikat.

Jasno o termínu vydání nového alba nezničitelné Metalliky naopak máme už několik týdnů. Kolekce 27 Seasons vyjde 14. dubna a jak naznačil ještě před koncem roku vydaný singl Lux Aeterna, kapela pokračuje v plavbě proti proudu času až ke svým kořenům.

Z domácích luhů a hájů vzbuzuje velké naděje chytané comebackové album trojice Moimir Papalescu & The Nihilists, která se rovněž ještě v loňském roce přihlásila dvěma ukázkami – Jerry The Lizzard a Interspecies Love. S novinkou na rok 2023 počítá rovněž kapela Kill The Dandies, v níž působí dvě třetiny „nihilistů, zpěvačka La Petite Sonja a kytarista Hank J. Manchini.

Novou skladbu Not Another Vampire Song představili rovněž ctitelé pravověrného gotického rocku Cathedral In Flames, ale jak prozradil kytarista Gatsby, letos by mělo vyjít sólové EP zpěvačky Ambry von Bernstein.

Desky na letošek chytá rovněž zpěvačka Monika Načeva, kapela November 2nd a v únoru vyjde album Heartworm kapely Sunbrella, v níž působí syn Miroslava Žbirky David, který se značnou měrou zasloužil o zvuk Mekyho posmrtného alba Posledné veci.