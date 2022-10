Ztracený vyprodal Eden i podruhé. O třetím koncertu rozhodnou fanoušci

Systém pod náporem fanoušků znovu kolaboval a velká část nakupujících se vstupenek opět nedočkala.

„Jen těžko se mi hledají slova a možná mi to ještě nedošlo. Každopádně už teď vím, že zhruba 65 000 z vás/z nás je v tuhle chvíli součástí něčeho, co se nejspíš navždy zapsalo do historie české hudební scény. Což je krásné, ale taky nejméně důležité. Nejdůležitější je, že v červnu budeme všichni spolu a zažijeme dva neuvěřitelné večery. Děkujeme za to,“ prohlásil Marek Ztracený.

Fanoušci začali na sociálních sítích okamžitě zpěváka bombardovat zprávami s prosbou o třetí koncert, který by dopřál zážitek dalším 30 000 fanouškům.

„Vnímám, kolika z vás se nepodařilo vstupenky koupit a kolik z vás je zklamaných. Já vás tam chci. Chci, abyste byli u toho, avšak jediný možný a taky definitivně poslední termín, který bychom mohli přidat, je 16. 6., tedy v pátek,“ reagoval Ztracený.

„Což je do jisté míry trochu nefér vůči těm, kteří nakupovali jako první. Teď jde o to, jestli by fanoušci, na kterých nám maximálně záleží, měli pochopení a natolik dobré srdce, že by dopřáli tenhle zážitek dalším 30 000 z vás,“ doplnil.

Nakonec tedy nechá rozhodnout fanoušky. „Máte to ve svých rukou pouze vy, a pokud vás zajímá názor mě a kapely – strašně moc bychom si to přáli a žádáme vás tímto o svolení. Slibujeme, že vám v sobotu a neděli zahrajeme o písničku navíc a že spoustě lidí uděláte radost. Nicméně platí, že rozhodujete vy. Ať tak či tak, děkujeme za další dvě hodiny, na které nikdo z nás už nezapomene, a vítejte v tomhle příběhu s názvem Eden. Milujeme vás,“ vysvětlil Ztracený na sociálních sítích.